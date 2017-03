La fin des fonds diversifiés pour l’assurance vie Spirica

L’été dernier Spirica a instauré une contrainte d’investissement en unités de compte. Désormais, l’un des plus gros assureur « web » met fin à la garantie en capital en « net de frais de gestion ». Cela va donc donner naissance à une gamme de fonds dynamiques flambant neuve qui s’est substituée à l’ancienne offre actuelle depuis janvier 2017. A quoi devez vous vous attendre ? Le risque devrait augmenter pour vous offrir un rendement toujours plus élevé.

Le passage à la version 2 des différents fonds euros

Les différentes banques en ligne comme Hello Bank! ou ING Direct et les courtiers en ligne ont appris avec stupeur la nouvelle le 22 décembre dernier. Le troisième assureur du web, Spirica a annoncé la fin de la commercialisation de ses fonds euros diversifiés. Raz de marée pour les organismes proposant les assurances vies comme Eurosélection, Néo Euro Garanti mais également le bien connu Euro Allocation Long Terme. Ils sont, depuis le 1er janvier 2017, remplacés par la Version 2. Concrètement, les souscripteurs de ces assurances vie devront désormais effectuer les nouveaux versements sur ces comptes.

L’assureur cherche à rassurer ses souscripteurs

Surpris par cette décision et inquiets pour leurs placements, les clients ont directement contacté leurs courtiers afin d’avoir plus amples informations. La principale question des souscripteurs concernant l’impact du passage de la version 1 à la version 2. En effet, très souvent, la fin de la commercialisation d’un fonds rime avec forte baisse de la valeur de ce dernier. Afin de rassurer ces derniers, Yves Conan, directeur général de Linxea a déclaré « Si la stratégie de gestion ne change pas, il n’y a pas de raison que les anciens fonds soient moins performants. Au contraire, cela pourrait les protéger. » En d’autres termes, rien de concret sur la stabilité des performances…

Bien entendu, Spirica a également été sous les feux des projecteurs et son DG, Daniel Collignon, a également réagit. Selon lui, « Il n’y a pas lieu de s’inquiéter » et le passage à la version 2 n’est que la conséquence de la mise à jour des conditions générales. « Dès le 1er janvier, l’ensemble de nos fonds seront désormais garantis en capital brut de frais de gestion. Cela s’applique aux fonds dynamiques, immobiliers, mais aussi à l’actif général. » Au final, la version 2 serait identique à la version 1, à l’exception près que les conditions générales ont été revues et qu’elle fournit une garantie en capital hors frais de gestion.

L’Euro Allocation Long Terme 2

Vous avez certainement déjà entendu parler du Euro Allocation Long Terme, comme par exemple chez BforBank. Désormais, vous le retrouverez sous le nom de Euro Allocation Long Terme 2 et il sera, comme son prédécesseur, axé principalement sur l’immobilier. Toujours d’après le DG de Spirica, il ne devrait pas y avoir de différence entre les deux version : « La formule 2 est exactement la même que la première. A la différence près qu’en excluant les frais de gestion de la garantie en capital, elle coûte moins cher en capital à l’assureur. » Normalement, l’ancien fonds ne devrait donc pas connaître d’effondrement. Bien que les noms soient différents, il ne semble donc pas y avoir de différence dans la gestion de ces deux fonds : « Le fonds reste le même. 1 et 2, cela reste la même poche. Tous les investissements restent dans la même enveloppe, gérée de la même façon. La performance sera la même ! ».

Pour faire simple, gardez à l’esprit que cette mise à jour ne devrait globalement rien changer pour le client. Le principal avantage est vraisemblablement pour l’assureur qui aura moins de frais à payer.

Plus de risques et de meilleurs rendements pour les Fonds dynamiques

Le changement semble être légèrement plus poussé pour Néo Euro Garanti et Eurosélection, des fonds « à coussin » mélangeant actif général et « poche de performance ». Afin de calculer l’élasticité et la taille du « coussin », les assureurs calculent un « budget de risque » en se basant sur l’investissement réalisé sur l’actif général. Face au constat de la baisse de leur budget risque et l’impossibilité pour le coussin de jouer son rôle de booster, Spirica a pris la décision de passer à la version 2 dans laquelle les frais de gestion de la garantie du capital sont exclus. Ainsi, le troisième plus grand assureur du web sera en mesure de redonner de la forme à son coussin.

Des tâches administratives à prévoir

Comme souvent lors des différentes mises à jour, il est nécessaire d’adapter toute la paperasse qui est liée aux contrats. De fait, les clients ayant déjà un contrat dans la « version 1 » devront signer un avenant afin de passer à la version 2 des différents fonds. Depuis le 1er janvier, toutes les nouvelles souscriptions sont soumises aux nouvelles conditions générales. Le DG de Linxea, Yves Conan attend avant tout que les assureurs publient un récapitulatif des différents fonds afin que chacun puisse y voir plus clair. Cela permettra entre autre de rassurer les clients qui ne sont pas très sereins face à ces nouvelles versions sorties de nulle part.

Sachez que toutes les banques en ligne proposent des assurances vie, dont, entre autre, le Fonds Allocations Long Terme 2. Ainsi, que ce soit chez Hello Bank!, chez ING Direct ou chez BforBank, pour n’en citer que trois, vous pourrez sans aucun problème souscrire à ces fonds gérés par Spirica.

Visiter ING Direct