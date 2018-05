Circle lève 110M$ pour créer une devise électronique corrélée au dollar

Voilà un nouveau record dans l’univers des crypto-monnaies : la start-up américaine Circle vient d’annoncer une levée de fonds de 110 millions de dollars auprès du géant chinois de l’industrie Bitmain pour créer une devise électronique dont le taux de change sera fixé à 1 dollar américain.

Après Coinbase qui affirme avoir une valorisation proche des 10 milliards de dollars, voilà maintenant que l’autre jeune pousse américaine vient de réaliser un tour de table record pour une valorisation proche des 3 milliards de dollars. C’est le spécialiste du minage chinois Bitmain (dont les profits sont estimés entre 3 et 4 milliards de dollars pour l’année 2017) qui a mené cette levée de fonds pour soutenir les projets de la start-up de Boston. A l’origine, la banque américaine Goldman Sachs avait déjà investi dans la société. Cette dernière n’a cependant pas officiellement reconnu avoir participé à ce nouveau tour de table.

Circle travaille sur une nouvelle monnaie virtuelle, l’USDC

Parmi les projets majeurs de Circle, on découvre une nouvelle crypto-monnaie qui s’appellera Circle USD Coin (et qui répondra au ticker USDC) et dont la caractéristique principale est que chaque coin vaudra un dollar américain. L’USDC viendra ainsi directement concurrencer le Tether, qui aujourd’hui est largement critiqué pour l’opacité de la gouvernance.

Circle s’engage ainsi à mettre en réserve un dollar américain pour chaque USDC qui sera émis, afin de garantir la stabilité du prix. Les récentes vagues qui visent à offrir de la transparence aux crypto-monnaies permettent véritablement d’offrir une confiance supplémentaire aux investisseurs qui souhaitent prendre part au développement de ces devises virtuelles.

En offrant une telle stabilité aux détenteurs de USDC, Circle espère ainsi faciliter les transactions sur la blockchain, la technologie sous-jacente à la devise, et démocratiser l’usage des devises virtuelles. Aujourd’hui, le frein majeur au développement de ces monnaies est la volatilité extrême que l’on y retrouve. En offrant une devise stable et corrélée au dollar américain, Circle offre là une bonne solution pour certains marchands.

Elle viendra ainsi en complément de sa dernière acquisition, la plateforme Poloniex, qui est aujourd’hui l’une des références pour acheter du Bitcoin, acheter du Stellar, acheter du Iota, ou toute autre crypto-monnaie. D’autres utilisations permettent de justifier l’existence d’une devise virtuelle qui soit équivalente à celle du dollar américain, comme par exemple la possibilité de pouvoir conserver son profit réalisé sur les crypto-monnaies sans être soumis à l’impôt sur le revenu au moment de la conversion en devise fiduciaire.