Comment fonctionne MetaTrader 4

La plateforme de trading MetaTrader 4 est un logiciel trader très connu dans le monde de l’investissement en ligne. MT4 est une plateforme de trade en ligne utilisée par de nombreux de courtiers partout dans le monde.

Comment fonctionne MetaTrader? Avis MetaTrader

Pour avoir un compte sur MetaTrader vous devez avoir un compte simulateur boursier chez un courtier en ligne. Une fois inscrit chez le courtier en ligne, par exemple Admiral Markets vous pouvez télécharger le logiciel et tester cette plateforme de trading. La station de trading est généralement disponible sur iPhone, Android, Linux et sur un navigateur Web. Certains brokers proposent même des versions MT4 directement disponibles sur Mac, sans émulateur.

Le fonctionnement de MetaTrader 4 est assez simple: il suffit d’avoir un compte chez un courtier et accéder aux marchés financiers. En fonction de votre broker vous pouvez avoir accès à différents marchés financiers. Aujourd’hui sur MT4 on peut négocier les crypto-monnaies, les devises (appelé communément le forex), les indices boursiers, les actions, les obligations les ETFs et d’autres produits financiers encore.

La prise en main de la plateforme est assez simple. Sur internet il y a beaucoup de tutoriels sur cette plateforme de trading. Certains sont proposés par les courtiers eux-même, d’autres par des gens passionnés par la bourse en général et qui veulent partager leur connaissances.

Vous voulez apprendre à utiliser MetaTrader 4?

Le plus simple c’est de tester sur un simulateur de bourse, car on a beau à expliquer, un logiciel comme MetaTrader 4 français s’apprend quand même en le manipulant directement.

Quels sont les avantages de MetaTrader 4?

Bien que pour certains cette plateforme peut sembler un peu compliqué au début, elle a l’avantage d’être une plateforme de trading ultra rapide. Il faut savoir que de manière générale une plateforme trader est plus rapide si c’est un logiciel directement installé sur l’ordinateur que si c’était une plateforme en ligne sur un navigateur. Ce logiciel est réputé de bien passer les ordres, même avec une connexion internet plus faible.

Un autre avantage est qu’on peut utiliser des robots de trading et faire du trading automatique, fonctionnalités pas disponible toujours sur les autres plateformes. MT4 c’est aussi une plateforme de trading personnalisable, les investisseurs peuvent mettre des indicateurs personnalisés.

Niveau sécurité, c’est un logiciel trader apprécié par les trader avec moins de bugs que d’autres plateformes. Cette interface de trade existe depuis plus de 10 ans.

Avis MetaTrader

La MetaTrader 4 est une référence dans le domaine du trading. Pour avoir un avis pertinent, il vaut mieux la tester soi même pour voir comment on peut boursicoter avec sur une bourse virtuelle. Sur les forums on peut trouver des avis, mais pas toujours fiable, donc on n’est jamais mieux servi que par soi même dans le trading aussi.