Fortuneo abandonne son bonus de bienvenue

Depuis le 1er août 2017, les nouveaux clients de Fortuneo ne pourront plus prétendre au fameux bonus de bienvenue pour l’ouverture d’un compte courant. La banque en ligne a tout simplement décidé de le supprimer jusqu’à nouvel ordre. Ses concurrentes continuent de maintenir leur prime à l’ouverture – située entre 50 et 120 euros par opération.

Le bonus de bienvenue permet de convaincre

Le bonus de bienvenue est un des critères qui est pris en compte lorsque l’on compare les banques en ligne. Si la plupart des établissements ne facturent aucun frais de gestion annuel (par exemple, 61% des clients de Boursorama Banque n’ont payé aucun frais en 2016), les internautes n’hésitent pas à les comparer sur leurs diverses offres marketing.

Certes la prime de bienvenue ne fait effectivement pas tout, mais elle reste quand même un bon argument pour convaincre un client d’ouvrir un compte. Fortuneo qui décide de ne plus rémunérer l’ouverture de compte se met en retrait des autres banques en ligne, et c’est dommage.

La fin du client roi chez Fortuneo ?

La stratégie de Fortuneo est d’autant plus surprenante quand on connait la guerre que se livrent les banques en ligne pour conquérir des clients. Et quand on connaît la puissance d’Orange Bank qui devrait se lancer d’ici à la fin d’année, on se pose de sérieuses questions sur sa stratégie d’acquisition. Si vous souhaitez connaître les bonus de bienvenue de ses concurrentes actuellement en vigueur, vous pouvez consulter notre comparatif de banques en ligne.

Fortuneo reste néanmoins un acteur respectable du marché, mais l’absence de prime de bienvenue est clairement une déception. La banque a-t-elle finalement mis fin au « client roi » que continuent de promouvoir les autres banques en ligne ? Rien n’est moins sûr.