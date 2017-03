Fortuneo : l’assurance vie sous mandat à partir de 1.000 euros

Fortuneo Banque a récemment fait son retour sur les plus grandes chaines françaises pour promouvoir le premier volet de sa saga publicitaire. 2 mois après, c’est le second volet concernant l’assurance-vie qui tourne sur nos écrans. Point particulièrement abordé : les nouvelles spécificités de la gestion sous mandat de l’assurance vie Fortuneo. En 2016, son fonds en Euro a d’ailleurs remporté le Trophée d’or du magazine Le Revenu.

Des spots publicitaires diffusés sur internet puis à la télévision

Fin décembre 2016, Fortuneo revenait sur nos écrans avec une saga publicitaire mettent en avant l’excellence de la relation client au sein de l’établissement, en plus de toutes les offres d’investissements comme son livret épargne. Désormais, c’est la gestion sous mandat de l’Assurance Vie qui est au centre des intérêts avec ce nouveau spot. On constate également une caractéristique commune aux 2 publicités : la complicité et la proximité. Afin d’illustrer au mieux les points souhaitant être promus, Fortuneo met en scène des situations du quotidien où l’on peut voir des clients raconter leur expérience. Comme la première publicité, la nouvelle est à nouveau réalisé avec humour et très bien mise en scène. Ce n’est pas un hasard si près de 90% des clients de la filiale en ligne du Crédit Mutuel Arkéa la recommandent.

Cette nouvelle vidéo vient d’être publiée sur les réseaux sociaux le jeudi 23 février 2017. Depuis le lundi 27 février, vous pourrez la retrouver sur vos télévisions sur M6, France 2 et certaines chaines de la TNT. C’est l’agence « La Chose » qui s’est occupée de réaliser ce nouvel épisode promouvant le positionnement premium de Fortuneo. Simple, claire et efficace, cette nouvelle pub d’une durée de 25 secondes permet très facilement de comprendre le fonctionnement de la nouvelle gestion sous mandat à partir de 1.000 euros. Jusqu’au 31 mars 2017, vous pouvez profiter de 100 euros offerts pour l’ouverture d’un contrat d’Assurance Vie chez Fortuneo.

Gestion sous mandat de l’assurance vie Fortuneo dès 1.000 euros

Si vous ne souhaitez pas gérer vous même vos placements de votre assurance vie, vous avez la possibilité de vous faire encadrer par des experts qui géreront pour vous vos placements. Chez Fortuneo, cela est possible dès 1.000 euros d’investissement, ce qui est exceptionnellement bas. Le seuil est en général très nettement au dessus dans les autres établissements. Outre la faiblesse du plafond laissant la possibilité d’accès à la gestion sous mandat, d’autres caractéristiques en font une assurance vie de choix :

0 euro, que ce soit pour les frais d’entrée, de sortie, d’arbitrage ou de versement

3 types de gestion selon votre profil de risque : modéré, équilibré ou dynamique

3 sociétés partenaires : DNCA Finance, Federal Finance Gestion et Allianz GI

Vous restez libres à tout moment. Quand vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un versement (d’un montant minimum de 100 euros), changer le type de mandat ou encore de passer en gestion libre.

Pour finir, notez que Fortuneo a connu une croissance exceptionnelle entre 2015 et 2016. Aujourd’hui, près de 600.000 clients ont déjà été conquis par son offre en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. En terme d’encours, plus de 20 milliards d’euros sont en transit au sein de l’établissement.

