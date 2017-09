Fortuneo booste son taux d’épargne à 2% pendant 3 mois

Comme pour toutes les banques en ligne, la rentrée de septembre est un moment crucial pour Fortuneo. De fait, afin de promouvoir au mieux son offre, la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa vient de booster le taux de son livret épargne, le Livret+. Pendant les 3 premiers mois et dans la limite de 100.000 euros, vous bénéficierez d’un taux brut annuel de 2%, de quoi commencer dans les meilleures conditions avec Fortuneo.

Un retour en force

Fortuneo avait laissé passer l’été pour se focaliser entièrement sur la rentrée. En effet, durant la période estivale, on avait assisté à la disparition, à la fois du bonus sur le livret épargne, et, beaucoup plus surprenant, du bonus de bienvenue pour toute première ouverture d’un compte courant. Désormais, tout est de retour est cela devrait donner un bon coup de boost à Fortuneo, l’une des meilleures banques en ligne du marché.

En l’occurence, sur le livret+, vous aurez un taux très généreux de 2% brut pendant 3 mois dans la limite de 100.000 euros. Tout euros excédentaire vous sera rémunéré au triste taux de 0,4%. Notez qu’afin de profiter de cette offre, vous devrez ouvrir votre Livret+ Fortuneo avant le 23 octobre 2017. Passé cette date, il n’est absolument pas sûr que l’offre sera prolongée. Il est également important de garder à l’esprit que, contrairement au livret épargne Hello bank!, Boursorama Banque ou Monabanq, le livret+ Fortuneo est plafonné. En effet, vous ne pourrez pas y déposer plus de 10 millions d’euros.

Cette offre très généreuse ne fait cependant pas le poids face à certains concurrents au niveau du taux. En effet, Hello bank!, BforBank et Monabanq proposent tous un taux à 3%. Cependant, la période n’est pas de 3 mais de deux mois. Au niveau des plafonds, seule Hello bank! se montre aussi généreuse, les deux autres étant respectivement à 75.000 et 20.000 euros. La numéro 2 de la banque en ligne, ING Direct se montre moins intéressante avec un taux de 2% pendant 2 mois dans la limite de 50.000 euros. L’offre de Fortuneo est donc très nettement plus intéressante que cette dernière.

Retour de la prime sur le compte courant

Fortuneo n’était pas la seule banque en ligne à ne pas avoir de taux boosté sur son livret épargne. En revanche, c’était la seule à avoir, de manière très surprenante, supprimé son bonus de bienvenue sur le compte courant. En effet, toutes ses concurrentes offraient alors 80 euros au minium…et 120 euros, par exemple, chez Monabanq. Heureusement, pour la rentrée, Fortuneo rectifie le tir et propose désormais un bonus de bienvenue de 80 euros pour toute première ouverture d’un compte courant. Cela devrait assurément ré-attirer de nombreux clients qui avaient tourné le dos à la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa du fait de son manque de générosité.

