Fortuneo permet de payer avec les montres Fitbit et Garmin

25% des transactions de moins de 20€ des clients Fortuneo seraient réalisées avec la technologie sans contact. Au delà de la traditonnelle carte bancaire pour payer par NFC, la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel Arkéa supporte aussi Apple Pay depuis quelques mois. Encore plus récemment, Fortuneo vient d’annoncer le support de Fitbit Pay et Garmin Pay. Autrement dit, les clients peuvent désormais payer avec leurs montres connectées, toujours sans contact.

Fortuneo mise sur Fitbit et Garmin

Fitbit Pay et Garmin Pay sont deux alternatives à Apple Pay. Si cette dernière technologie permet d’enregistrer sa carte bancaire sur un iPhone pour payer directement avec celui-ci, les deux premières permettent d’enregistrer la carte bancaire sur la montre connectée.

Les propriétaires de smartwatches Fitbit (modèles Ionic et Versa) et Garmin (modèles Payvívoactive et Forerunner), également clientes chez Fortuneo, pourront ainsi payer sans contact en rapprochant leur montre du terminal de paiement. Un code leur sera alors demandé pour valider la transaction. Contrairement à la carte bancaire, aucune limite de montant n’est fixée pour le paiement sans contact par Fitbit Pay ou Garmin Pay.

Première banque en ligne à offrir cette possibilité

Le directeur général de Fortuneo France, Grégory Guermonprez, explique : « La transformation de l’expérience bancaire passe par la dématérialisation des moyens de paiement. Après le succès rencontré par le lancement d’Apple Pay auprès de nos clients en décembre dernier, nous poursuivons notre stratégie d’innovation en devenant la première banque en ligne en France à offrir à ses clients la possibilité de payer avec les montres connectées Fitbit et Garmin ».

En rajoutant le support Garmin Pay et Fitbit Pay, Fortuneo prend encore un peu d’avance sur la concurrence qui n’a pour la majorité par encore succombé à Apple Pay. La banque en ligne marque une nouvelle fois ses ambitions en matière d’innovation afin de mieux répondre aux attentes des clients d’aujourd’hui.

