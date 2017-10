Fortuneo Vie : avis sur cette assurance-vie de haut vol

Fortuneo Vie est l’une des assurances-vie en ligne les plus en vogue du moment. Récompensée par « Trophée d’Or » en 2017 par le magazine Le Revenu, cette assurance-vie offre des avantages compétitifs de très grande qualité. Encore une fois, la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa se distingue sur la qualité de son offre de services. Notre avis sur Fortuneo Vie.

L’assurance-vie Fortuneo connaît un vif succès

Fortuneo est un grand spécialiste de l’épargne et des placements. Au delà de son livret d’épargne et de son offre bourse qui l’a fait connaître à son lancement, la banque en ligne offre aussi une assurance-vie de qualité, Fortuneo Vie. Aujourd’hui l’assurance-vie est le placement le plus populaire chez les français. Il compte plus de 1.600 milliards d’euros d’encours, contre seulement 260 milliards d’euros pour le Livret A. Les banques en ligne comme Fortuneo l’ont bien compris, il s’agit d’un moyen de capter une clientèle aisée, et avide de rentabilité.

Avant de rentrer dans les détails et notre avis sur Fortuneo Vie, il faut savoir que l’établissement bancaire offre à tous les nouveaux souscripteurs de son assurance-vie une prime de 100 euros. Celle-ci est conditionnée par un versement initial minimum de 3.000 euros, dont 30% du montant doit être investi sur des supports en unité de compte. Aujourd’hui, BforBank et Fortuneo sont les deux seules banques à offrir une prime pour l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie, et c’est largement appréciable.

Evidemment, ce n’est pas une prime de bienvenue qui doit faire pencher un client vers une offre plutôt qu’une autre. Et au niveau de l’assurance-vie en elle-même, il faut reconnaître que Fortuneo se distingue encore une fois. Si nous avons un avis Fortuneo Vie positif, et si Le Revenu a élu cette assurance-vie en ligne comme la meilleure de l’année 2017, c’est bien pour une raison. Son expérience depuis maintenant 15 ans dans l’assurance-vie en font un acteur incontournable sur internet.

On pourra également noter que le fonds en euros Suravenir Opportunités à généré un rendement de 3,10% net de frais de gestion en 2016, ce qui constitue la meilleure performance pour une assurance-vie en ligne. Le deuxième meilleur performeur sur l’année 2016 n’est autre que BforBank avec un rendement à 3,04% sur son fonds en euros Allocation Long Terme 2. Les autres banques en ligne se sont contentées de rendement entre 2,25 et 2,65% net de frais de gestion pour des fonds en euros. A titre de comparaison, la Banque de France a relevé un rendement moyen de 1,93% net pour tous les contrats d’assurance-vie en France sur l’année 2016.

Fortuneo Vie : assurance-vie avec mandat de gestion

En l’occurrence, Fortuneo Vie donne la possibilité aux clients de souscrire à deux modes : soit la gestion sous mandat, qui permet au client de gérer de manière passive son capital. Fortuneo a fait le choix de l’assureur Suravenir pour gérer l’assurance-vie de ses clients. Ce dernier va ensuite solliciter des experts pour déterminer les supports d’investissements pour les clients selon leur profil : modéré, équilibré ou dynamique. Il faudra au préalable déterminer avec Fortuneo quel est votre profil pour obtenir un risque et une rentabilité adaptée à vos projets.

Si le minimum à investir pour l’assurance-vie Fortuneo Vie avec de la gestion sous mandat est de 1.000 euros, il est toujours possible de récupérer son capital à tout moment : en aucun cas il n’est bloqué. Par la suite, le client peut choisir de faire des virements lui même quand il le souhaite à partir de 100 euros, ou définir des virements programmés de 50 euros au minimum.

Au niveau des frais, la gestion sous mandat chez Fortuneo Vie est encore une fois très convaincante. En l’occurrence, toutes les opérations telles que les versements et les retraits sont gratuits. Pour les fonds en euros Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités, les frais de gestion s’élèvent à 0,60%. Quant à tous les autres 170 supports en unité de compte, les frais de gestion s’élèvent à 0,85%. Notre avis Fortuneo Vie est encore une fois positif : ces frais se situent en dessous de la moyenne constatée sur ce type de gestion.

Notre avis sur la gestion libre Fortuneo Vie

Si la gestion sous mandat est très populaire, il est également possible de gérer soi-même son assurance-vie Fortuneo Vie. En l’occurrence, il faudra alors déterminer son profil et équilibrer ses investissements entre les deux fonds en euros (Suravenir Opportunités et Suravenir Rendement) et les 170 supports en unité de compte. On peut noter une petite différence avec la gestion sous mandat au niveau des frais : s’ils sont les mêmes pour les fonds en euros, ils sont légèrement moins élevés pour les supports en unité de compte. Il faut compter ici seulement 0,75% de frais de gestion annuel sur ce type de placements.

Pour faciliter la gestion autonome de Fortuneo Vie, la banque en ligne met à la disposition de ses clients des outils qui lui permettront de gérer de manière dynamique ses placements, et éventuellement de réaliser des rééquilibrages (« arbitrages »). Il y a par exemple la fonctionnalité « arbitrage à seuil de déclenchement », un sélecteur multi-critères qui permet de trouver facilement un fonds en unité de compte, ou encore un outil qui permet de réinvestir les plus values de manière automatique.

Les avantages de l’assurance-vie

Si l’assurance-vie Fortuneo Vie (et toutes les autres) sont tellement populaires en France, c’est parce qu’elle bénéficie d’une fiscalité très avantageuse. Pour autant, celle-ci est conditionnée par le fait que les souscripteurs détiennent ce placement pendant au moins quatre années. Au delà de huit années de détention de l’assurance-vie, ils bénéficient d’une taxation encore plus généreuse, d’où l’intérêt du placement.

Pour en savoir plus sur la fiscalité de l’assurance-vie, Fortuneo a mis en avant une série de petites vidéos qui permettent de comprendre comment fonctionne précisément ce produit. L’équipe de gestionnaires de compte, qui a été récompensée lors des trophées QualiWeb 2017, est particulièrement bien formée pour répondre à toutes les interrogations sur l’assurance-vie Fortuneo Vie. Vous pouvez également consulter notre avis Fortuneo ici.

