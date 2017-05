Les français adeptes d’internet pour consulter leurs comptes bancaires

Consulter sa banque sur son mobile ou sur internet est désormais devenu une habitude en France et partout dans le monde. Cependant, dans l’Hexagone, nous sommes particulièrement friands de cette pratique puisque 8 personnes sur 10 consultent leurs comptes en ligne au minimum à 1 reprise chaque mois. Nous sommes ainsi devant bon nombre de pays voisins et Américains.

Les services bancaires en ligne connaissent un franc succès

Avant toute chose, rappelons que ce n’est pas parce que votre banque à une application mobile ou une interface web qu’on peut la définir comme une banque en ligne. En effet, cette dernière est entièrement dématérialisée tandis qu’une banque traditionnelle dispose d’infrastructures physiques. Pour autant, les banques traditionnelles proposent toujours des services bancaires en ligne afin de vous permettre de suivre vos transactions, effectuer certaines modifications, communiquer avec votre conseiller…

80% des Français vont sur leur banque en ligne (au sens large du terme) au minimum à 1 reprise chaque mois. Ce chiffre, délivré par le cabinet eMarketer peut surprendre surtout si on le compare aux Américains. En effet, ces derniers, très connus pour leur développement de pointe en matière de nouvelles technologies, ne sont que un tout petit peu moins de 70% à consulter leur banque en ligne chaque mois. Le « digital banking » s’est donc très vite installé en France et sa conquête de terrain ne cesse de croître. D’ici 2031, d’après ce même rapport, environ 84,3% des français, soit environ 37 millions de personnes, consulteront leur banque en ligne au minimum 1 fois par mois.

A titre de comparaison en Europe, l’Allemagne est à 53%, le Royaume-Uni à 64%, la Finlande à 86% et la Norvège à 91%. On constate vraiment que les pays nordiques (Danemark, Norvège, Finlande et Suède sont très avancés sur ce domaine. Et pour causes, ils sont respectivement 88%, 91%, 86% et 83% à consulter leur banque en ligne au moins une fois par mois.

La connection par smartphone demeure en retard

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas sur leur smartphone que les utilisateurs se connectent le plus. En effet, ils ne sont que 52,5% à utiliser ce moyen pour consulter leur banque en ligne. En comparaison, ils sont 72,2% aux Etats-Unis. D’ici 2021, le chiffre en France pourrait augmenter et passer à 57,7% selon le même rapport de eMarketer. Il faut noter que les efforts des banques en ligne pour développer des interfaces mobiles sont conséquents. On pense notamment à Hello Bank! qui propose vraiment une interface mobile de très grande qualité. Nous avons également hâte de voir ce que Orange Bank, qui ouvrira ses portes en juillet 2017, pourra proposer à ce niveau.