Les français ont davantage de patrimoine que les allemands

La banque néerlandaise ING a publié un rapport sur l’épargne des français. Selon les chiffres communiqués par la Banque de France, ils auraient épargné environ 140 milliards d’euros sur les trois premiers trimestres 2017. Au total, le patrimoine financier des français s’élevait à cette date à 5.233 milliards d’euros. Corrigé des dettes et rapporté à un foyer, cela représente environ 124.600 euros par ménage. Les allemands sont derrière.

Une nouvelle étude prouve que les français sont les champions de l’épargne. En l’occurrence, le ménage français moyen détient environ 124.600 euros (net de dette) contre 107.700 euros pour le foyer allemand. Ce dernier a donc environ 15% d’épargne en moins que les français. L’année 2017 a été particulièrement prolifique en France puisque l’épargne des foyers a augmenté de 8,5% sur la période. A ce patrimoine « financier », il faut également rajouter le patrimoine « non financier ». Celui-ci est en réalité bien supérieure au patrimoine financier puisqu’il atteint 7.500 milliards d’euros en France à la fin de l’année 2016, soit environ 255.400 euros par ménage.

1/3 des ménages français détient moins de 30.000 euros

S’il s’agit là bien d’une moyenne, la disparité entre les plus riches et les moins riches est bien réelle : 5% des ménages les plus riches cumulent environ 39% du patrimoine (financier et non-financier). Les 20% des ménages les plus riches cumulent également 65% de tout le patrimoine. ING précise qu’environ un tiers des ménages français a un patrimoine financier net inférieur à 30.000 euros. Autre fait plutôt inquiétant, ce sont environ 20% des français qui n’arrivent pas à mettre d’argent de côté.

Si les allemands sont généralement assez ouverts au risque en investissant en bourse, les français privilégient des solutions d’épargne très peu risquées. En l’occurrence, la majorité du patrimoine est constitué d’assurances-vie et de dépôts. Selon l’étude ING, 80% des français affirment ne pas avoir confiance dans le placement en actions. Depuis quelques années, c’est même l’AMF qui s’inquiète de ne pas voir les français faire de trading en ligne, ce qui pourrait à terme pénaliser le financement des entreprises françaises.

Evidemment, qui dit « placement peu risqué », dit également « rendement plus faible ». Selon les chiffres ING, le rendement moyen des placements des français atteint environ 2% sur les cinq dernières années (en sachant que l’inflation actuelle est de 1,2% selon l’INSEE). Avant les différentes crises financières et boursières, entre 1996 et 2000, le rendement moyen s’élevait à 4,2%. Au delà du Livret A qui rémunère aujourd’hui 0,75% net par an, les livrets d’épargne que l’on retrouve dans la banque en ligne offrent des rendements globalement plus faibles. Hormis l’assurance-vie, il est aujourd’hui difficile de trouver un rendement qui soit encore supérieur au taux de l’inflation.