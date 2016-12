Free et SFR vont-ils se lancer dans la banque en ligne ?

Le premier opérateur télécom français à se lancer dans la banque en ligne est Orange. Dès le mois de février 2017, celui-ci devrait lancer son offre bancaire auprès du grand public, et rivaliser ainsi avec les acteurs traditionnels de l’industrie. D’autres opérateurs pourraient suivre le pas, à l’instar de Free ou SFR qui auraient déjà entrepris quelques démarches.

Aujourd’hui, rien ne prouve qu’un Free ou un SFR ne va se lancer sur le marché de la banque en ligne. Pour autant, tous deux ont de sérieux avantages à se lancer sur ce créneau : base clients, antennes relais que sont les boutiques physiques, expérience mobile. Autant d’atouts qui ont également incité Orange à se lancer le premier sur ce créneau.

SFR et Free tâtent le terrain…

Si ni SFR, ni Free n’ont encore entrepris officiellement de lancer un établissement bancaire en ligne (et sur mobile), il faut quand même savoir que les deux ont déjà mis un pied sur ce créneau. En effet, Les Echos affirme que SFR serait entré en négociations avec plusieurs banques françaises dans le but de lancer un porte-feuille électronique.

Ce même opérateur télécom compterait lancer dès l’année prochaine une offre destinées aux petits commerçants basé sur le paiement mobile via le terminal de paiement (Let’s Pay by SFR). Sans que l’on sache précisément ce dont il s’agit, Let’s Pay by SFR devrait être un moyen pour les clients de payer avec leur mobile grâce au NFC comme le propose par exemple Apple Pay ou encore Paylib.

De son côté, Free n’a pas non plus marqué ses ambitions pour se lancer dans la banque en ligne. Pour autant, l’opérateur télécom de Xavier Niel aurait déjà déposé en 2000 la marque « FreeBank » auprès de l’INPI. Il est probable que les deux acteurs attendent de voir les premiers résultats d’Orange pour se décider à franchir le pas.

Dans tous les cas, Orange a déjà annoncé lors d’une conférence qu’il souhaitait devenir le « Free de la banque en ligne ». Alors même que cette dernière est presque toujours gratuite pour les services de base, cela pourrait mettre encore plus la pression sur les acteurs actuels, qui souffrent déjà de marges minimes en raison des taux faibles.

