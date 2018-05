Le géant PayPal rachète la solution de paiement iZettle

C’est la plus grande transaction opérée par PayPal jusqu’à présent : le géant du paiement américain vient de débourser 2,2 milliards d’euros pour racheter la société suédoise iZettle qui a été fondée en 2010. Alors que cette dernière avait annoncé il y a quelques jours travailler sur une introduction en bourse, PayPal a préféré prendre les devants et mettre la main dessus.

iZettle offre une solution de paiement accessible

iZettle est une solution de paiement destinée aux commerçants et aux petites entreprises qui permet de transporter un smartphone ou une tablette en terminal de paiement. Un boitier intermédiaire (équivalent au terminal Ingénico que l’on retrouve chez les commerçants) permet aux clients de payer avec leur carte bancaire avec un code ou sans contact.

iZettle est présent en France depuis plusieurs années, mais également dans 10 autres pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie ou encore l’Espagne. LLa société est active principalement en Europe, tandis que sa rivale américaine Square est bien plus implantée aux Etats-Unis. Selon les estimations de la société, ce sont 6 milliards d’euros qui seront traités via les différents terminaux iZettle en 2018, pour un revenu de 165 millions de dollars.

PayPal et iZettle négociaient depuis plusieurs années

Malgré l’acquisition, iZettle conserve son PDG qui travaillera à intégrer le produit dans l’offre de services aux commerçants de PayPal. Ce dernier compte déjà plus de 19 millions de clients à travers le monde, et il pourra ainsi offrir un levier de taille pour l’expansion d’iZettle. Les deux entreprises étaient en discussion depuis plusieurs années déjà, et la publication du prospectus d’introduction en bourse d’iZettle sur le Nasdaq de Stockholm a finalement précipité la transaction.

Dans le communiqué officiel, le PDG de PayPal, Dan Schulman explique : « Les petites entreprises sont le moteur de l’économie mondiale et nous continuons d’élargir notre plate-forme pour les aider à affronter la concurrence et à gagner en ligne, en magasin et via les téléphones mobiles ». Pour rappel, iZettle avait levé 47 millions de dollars pour une valorisation à 950 millions de dollars. Aujourd’hui, 5 mois après, elle part finalement pour 2,2 milliards de dollars. C’est aujourd’hui l’une des plus belles success-stories dans la fintech en Europe. Pour rappel, les acteurs de la fintech européenne tels que Transferwise, Revolut ou encore N26 sont valorisés entre 1 et 2 milliards de dollars.