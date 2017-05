Carte Gold Mastercard gratuite : comment la recevoir ?

Vous en avez marre de payer toujours plus cher pour votre carte bancaire ? La hausse constante des frais facturés par votre établissement bancaire traditionnel a assez duré ? Une solution s’offre à vous : les banques en ligne. Si vous recherchez une carte Gold gratuite, vous pourrez en trouver dans certains de ces établissements. De surcroit, grâce à la loi Macron sur la mobilité bancaire, changer de banque n’a jamais été aussi simple qu’aujourd’hui. Pourquoi attendre ? Il est grand temps de changer de banque pour payer moins cher.

La Gold Mastercard Gratuite avec les banques en ligne

La Gold Mastercard fait rêver plus d’un individu grâce à ses nombreux avantages qu’elle confère à son utilisateur. Outre un plafond très élevé mettant fin aux situations de gêne au moment de payer dû à un plafond toujours trop bas, elle offre de nombreuses assurances qui vous couvriront lors de nombreux aléas de la vie. Souvent associée à des frais mensuels importants, la carte Gold est pourtant peu utilisée en France. Et pourtant, il est possible d’avoir une carte bancaire gratuite à vie. Pour cela, il n’y a cependant pas mille solutions. Il vous faudra vous tourner vers les banques en ligne et respecter leurs conditions d’ouverture d’un compte courant.

A titre indicatif, l’équivalent chez Visa est la Visa Premier qui est également gratuite dans de nombreuses banques en ligne. Vous verrez dans notre article que selon vos revenus, vous aurez accès à différentes cartes bancaires en fonction de la banque en ligne choisie.

Quelle banque en ligne offre la carte Gold gratuite ?

Si vous êtes à la recherche d’une Gold Mastercard (et non Visa), deux solutions s’offrent à vous dans la banque en ligne. En effet, seulement ING Direct et Fortuneo la proposent gratuitement à leurs clients. Il est bon de savoir que pour profiter de la gratuité de ces cartes bancaires, il faut tout de même remplir une condition : un revenu minimal.

Ce dernier est de 1.200 euros que ce soit chez ING Direct ou chez Fortuneo. Cependant, une différence considérable existe entre ces deux acteurs de la banque en ligne. En effet, chez le premier, vous serez obligés de domicilier au minimum ce montant au sein de l’établissement. Si vous ne remplissez pas cette condition, 5 euros vous serons facturés chaque mois pour profiter de la Gold Mastercard. Chez le second, il vous suffit juste de prouver la véracité de vos revenus pour profiter des avantages du compte courant et de la carte bancaire gratuite. Nous allons vous présenter en détails les différentes cartes bancaires gratuites que vous pouvez avoir dans ces 2 établissements bancaires.

La Gold Mastercard gratuite à vie chez Fortuneo Banque

La banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa propose 3 cartes bancaires gratuites différentes. Selon certains critères, vous aurez accès à l’une ou à l’autre, et ce, toujours sans aucun frais.

Chez Fortuneo, un salaire net mensuel de 1.200 euros ou une épargne de 5.000 euros vous permettra de recevoir une CB Mastercard gratuite . Celle ci vous permet d’effectuer jusqu’à 15 paiements par jour et 30 par semaine. Le plafond de retrait est quant à lui fixé à 1.500 euros. En ce qui concerne les retraits, ils sont au nombre de 7 par jour au maximum, de 10 par semaine pour un montant total de 500

. Celle ci vous permet d’effectuer jusqu’à 15 paiements par jour et 30 par semaine. Le plafond de retrait est quant à lui fixé à 1.500 euros. En ce qui concerne les retraits, ils sont au nombre de 7 par jour au maximum, de 10 par semaine pour un montant total de 500 Afin d’avoir une Gold Mastercard gratuite, le revenu net mensuel monte à 1.800 euros. Si vous n’êtes pas en mesure d’attester d’un tel salaire, vous pouvez toujours placer (ou détenir) une épargne de 10.000 euros chez Fortuneo. Avec cette carte, vous pourrez effectuer jusqu’à 20 paiements par jour et 30 par semaine. Le plafond est 500 euros au dessus de la CB Mastercard puisqu’il est fixé à 2.000 euros par mois. Au niveau des retraits, vous pourrez en effectuer autant que pour la carte précédemment citée. En revanche, le montant est différent puisqu’il monte à 900 euros par jour et 1.000 euros par semaine. Contrairement à la CB Mastercard qui n’a qu’une assurance « voyage » celle ci comprend une assurance neige et montagne, vol et dommage aux véhicules de location, « incidents », accidents, annulation et interruption voyage…

Chose assez exceptionnelle, vous pourrez même obtenir une World Elite Mastercard gratuitement chez Fortuneo à condition d’avoir un revenu de 4.000 euros par mois que vous devrez verser (au minimum) sur votre compte. Il n’est cependant pas demandé de domicilier tous vos revenus au sein de l’établissement pour profiter de cet avantage exceptionnel. Avec 30 paiements par jour et par semaine pour un plafond de 3.000 euros, la World Elite Mastercard met la barre haute. En ce qui concerne les retraits, ils seront au nombre de 7 par jour peuvent atteindre un total de 49 sur la semaine (si vous en faites 7 par jour pendant toute la semaine). Le montant journalier a été fixé à 900 euros (comme la Gold Mastercard) et vous pourrez retirer jusqu’à 1.600 euros sur la semaine. En ce qui concerne les assurances, elles sont identiques à celles proposées par la carte Gold gratuite de Fortuneo.

Au final, pour obtenir une carte Gold gratuite, vous devrez attester d’un revenu de 1.800 euros nets chez Fortuneo, ce qui est, comme vous allez le voir, supérieur à ce qu’exige ING Direct. Cependant, comme nous l’avons montré plus haut, cette dernière demande la domiciliation de ses revenus, ce qui peut parfois être assez contraignant. On notera que les autres banques sur internet se tournent plutôt vers Visa pour les cartes bancaires Premium. Des acteurs intermédiaires comme le compte C Zam Carrefour ne proposent quant à eux aucune carte de ce type, et cherchent avant tout à rendre un service aux moins aisés.

La Gold Mastercard gratuite à vie chez ING Direct

Contrairement à Fortuneo, l’ancien numéro 1 de la banque en ligne avec 1 million de clients ne propose qu’une seule carte bancaire. Peu importe votre revenu, vous aurez obligatoirement une Gold Mastercard gratuite. Le seuil de revenu exigé pour profiter de cet avantage a été fixé à 1.200 euros nets par mois. Au final, c’est donc 600 euros de moins qui vous seront demandés. ING Direct se montre donc plus accessible que Fortuneo si vous êtes à la recherche d’une carte Gold gratuite.

Chez ING Direct, les plafonds associés à la Gold Mastercard ne sont pas exactement les mêmes que ceux chez Fortuneo. En effet, bien qu’il n’y ait qu’une seule carte, peu importe vos revenus, les avantages de la carte dépendent tout de même de ces derniers.

Pour un revenu de 1.200 euros nets par mois, les plafonds de paiement sur 30 jours glissants sont fixés à 2.000 euros avec un plafond de retrait sur 7 jours à 500 euros. L’autorisation de découvert est de 0 euro à ce niveau de revenu.

Pour un revenu compris entre 1.200 et 2.000 euros, vous aurez droit à 3.000 euros sur 30 jours glissants et 600 euros de retrait sur 7 jours. L’autorisation de découvert est alors de 400 euros.

Entre 2.000 et 3.000 euros, vous ajouterez encore 1.000 euros à vos dépenses mensuelles pour atteindre 4.000 euros. Les retraits passent alors à 800 euros par semaine, et il en va de même pour l’autorisation de découvert.

Entre 3.000 et 4.000 euros, le plafond 30 jours monte à 5.000 euros. Les retraits sur 7 jours sont quant à eux plafonnés à 1.000 euros. 1.300 euros de découverts vous sont alors autorisés.

Si votre revenu net mensuel est supérieur à 4.000 euros, vous pourrez dépenser jusqu’à 6.000 euros sur 30 jours. Le plafond de retrait sur 7 jours est alors de 1.200 euros. Avec ce revenu, vous pourrez bénéficier d’une autorisation de découvert allant jusqu’à 2.000 euros.

Conclusion : où aller pour une carte Gold Mastercard gratuite ?

Vous l’avez bien compris, si vous souhaitez bénéficier d’une carte Gold gratuite, vous devrez choisir entre ING Direct et Fortuneo. Ces deux banques en ligne vous offriront un compte bancaire gratuit ainsi qu’une carte accompagnée de nombreux avantages. En dessous de 1.800 euros de revenus nets mensuels (ou de 10.000 euros d’épargne), vous n’avez qu’une seule solution : ING Direct. En revanche, si votre revenu est supérieur à ce montant, alors Fortuneo pourrait peut-être être une meilleure option dans la mesure où vous n’aurez pas à y domicilier vos revenus…

Notez cependant que si vous avez un compte joint est que vous souhaitez obtenir deux cartes Mastercard Gold gratuites, alors ING Direct offre une meilleure alternative. En effet, seulement 2.000 euros seront alors exigés alors que ce montant monte à 2.700 euros chez Fortuneo.