Groupama Banque suspend la vente de ses produits bancaires

Le dossier Orange Bank va-t-il aboutir dans les jours à venir ? En 2016, lorsque l’opérateur télécom prend une participation majoritaire dans Groupama Banque, il dévoile ses ambitions en matière de banque en ligne. Après des retards successifs sur le lancement d’Orange Bank, il semblerait que le dénouement soit proche. Groupama Banque a annoncé ses clients samedi qu’il ne commercialisait plus de produits sous sa marque. Orange Bank pourrait maintenant prendre la relève…

Orange Bank promet un service exceptionnel

Orange Bank compte frapper fort sur le marché de la banque en ligne. Avec une offre globale de services qu’il annonce exceptionnelle, l’opérateur télécom veut conquérir plus de 2 millions de clients à l’horizon 2025. Il espère ainsi rivaliser avec les établissements actuels dont les offres sont déjà ultra-compétitives. Notre comparateur de banques en ligne en fait d’ailleurs état.

Malgré des débuts chaotiques…

Pour autant, si l’on entend beaucoup parler d’Orange Bank, les débuts sont pour le moins chaotiques. En effet, le lancement initial était prévu au 6 juillet 2017. Quelques jours avant, le PDG de l’opérateur Stéphane Richard annonçait que le projet prenait du retard, et qu’il serait finalement lancé à la rentrée 2017. On est maintenant à la fin du mois de septembre, et Orange est resté mué à ce sujet. Un petit signe laisse tout de même croire à un dénouement rapide du feuilleton : Groupama Banque a annoncé samedi dernier à ses clients l’arrêt de son offre.

Groupama Banque a ainsi expliqué qu’il n’était désormais plus possible d’ouvrir un compte courant chez elle, ni même de souscrire aux différents produits d’épargne. Les clients actuels peuvent bien évidemment toujours bénéficier de leurs prestations en cours, mais ils ne pourront même pas en souscrire à de nouvelles. Il serait surprenant de voir Groupama Banque laisser monter la grogne auprès de son demi million de clients. Il est donc fort probable qu’Orange Bank prenne rapidement la suite en offrant le même type de produit aux clients du groupe.

Vous pouvez consulter tous les détails déjà publiés sur notre avis Orange Bank ici. Il ne reste maintenant plus qu’à connaitre la date de lancement pour ce produit qui est déjà testé depuis de nombreux mois auprès d’une sélection d’employés de l’opérateur télécom historique français.