Hello bank! : assurance auto et habitation sont disponibles

En plus d’offrir les services bancaires traditionnels, la banque en ligne Hello bank! propose également à ses clients diverses assurances de la gamme BNP Paribas. Parmi elles, on retrouve notamment l’assurance auto, l’assurance-habitation ou encore l’assurance des appareils mobiles Mobileo.

Hello bank est la seule bancassurance en ligne

Hello bank! est à ce jour la seule banque en ligne qui offre une assurance auto et une assurance habitation à ses clients. C’est grâce à sa maison-mère BNP Paribas qu’elle peut offrir ce type de produits à une clientèle à la recherche d’une offre de bancassurance globale. Comme toutes les assurances de ce type, le prix variera selon le bien qui devra être assuré.

Au niveau de l’assurance auto, Hello bank! offre via BNP Paribas un total de 4 formules différentes, avec plus ou moins de garanties. Elles permettent d’accéder à une couverture optimale pour le véhicule assuré avec une assistance à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, et tous les jours de la semaine. Non seulement l’assurance auto Hello bank! garantit un dépannage en moins d’une heure, mais en plus elle accompagne le client dans la négociation de devis avec les garagistes. Dans certains cas, elle met également à disposition du client un taxi pour raccompagner le souscripteur chez lui. A noter que Hello bank! récompense actuellement avec une prime de 100 euros toute ouverture d’une assurance auto BNP Paribas.

Assurance habitation Hello bank! par BNP Paribas

Outre l’assurance auto Hello bank!, il y a également une assurance habitation complète qui peut être souscrite directement auprès de la banque en ligne. Encore une fois, il s’agit d’un produit BNP Paribas. On appréciera cependant de pouvoir gérer le tout directement depuis son interface Hello bank!, avec les gestionnaires de compte, pour éviter les multiples points de contact.

Cette assurance habitation est entièrement personnalisable, avec 5 formules et 7 options disponibles. Cela permet à la personne occupant le logement (et le propriétaire) d’être entièrement assuré selon ses besoins. L’assistance est disponible tous les jours de la semaine, à tout moment. A noter que pour toute ouverture d’une telle assurance habitation, Hello bank! offre aux souscripteur une prime de 50 euros actuellement.

Pourquoi choisir Hello bank! ?

Hello bank! est aujourd’hui l’une des banques en ligne qui connait la croissance la plus forte, et les résultats du dernier trimestre dévoilés par BNP Paribas n’en sont qu’une illustration. C’est grâce à une offre complète et compétitive (sur le compte courant, l’assurance-vie, le livret d’épargne et les crédits) qu’elle se distingue de la concurrence. Tous les clients qui justifient d’un revenu mensuel supérieur à 1.000 euros peuvent accéder à un compte courant gratuit, avec une carte Visa Classic ou Visa Infinite sous condition. Une prime de 80 euros est offerte pour toute première ouverture de compte courant.

Vous pouvez consulter notre avis Hello bank! ici, ou visiter leur site :

Visiter le site