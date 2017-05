Hello Bank! compte désormais plus de 300.000 clients

Les résultats trimestriels de Hello Bank!, la banque en ligne de la BNP Paribas, qui ont été annoncés le 3 mai 2017 sont plus que positifs. En effet, cette banque mobile compte désormais 302.000 clients dans l’Hexagone (chiffres du 31 mars 2017). Fondée en 2013, cette banque en ligne très jeune a rapidement su rattraper son retard.

Une très belle croissance qui se confirme

Fin 2016, Hello Bank! comptait dans ses rangs 284.000 clients dans l’Hexagone. La croissance a donc été très impressionnante sur la dernière année, affichant un chiffre de 16%. Depuis le début de l’année 2017, la croissance est même légèrement montée pour atteindre 17% et atteindre la barre des 300.000 clients, et même 302.000 aujourd’hui. En Europe, la banque en ligne de la BNP Paribas compte plus de 2,6 millions de souscripteurs. En France, elle se place ainsi en troisième position, derrière Boursorama Banque et ING Direct, tous deux comptabilisant plus d’un million de clients. Le doute demeure sur le nombre de clients des deux autres importantes banques en ligne, Fortuneo et Monabanq. En effet, ces dernières n’ont pas publié leur nombre de client en France, mais en Europe. Ils sont respectivement de 600.000 et de 290.000.

Ces belles performances de la banque 100% mobile de la BNP Paribas contraste avec les résultats plutôt mitigés de sa maison mère. En effet, le résultat avant impôts des banques de détail en France est en baisse de 11,2% par rapport à la même période l’année passée. Pour la BNP Paribas France, il est de 319 millions d’euros. Ces faibles résultats sont en très grande partie imputables aux taux bas qui ont considérablement ramené à la baisse les marges des établissements bancaires traditionnels. En revanche, lorsqu’on regarde du côté de l’activité commerciale, la tendance est toute autre. En effet, les dépôts ont augmenté de 12% grâce à une croissance très importante des dépôts à vue. Il en va de même pour les Assurances-Vie et les OPCVM qui ont connu une croissance de 3,8% pour la première et de 13,9% pour la seconde.

Hello Bank! passe le cap des 300.000 clients

Hello Bank! ne semble donc pas s’arrêter sur sa croissance et confirme l’essai en passant la barre des 300.000 clients. Une chose est fort probable : elle finira par rattraper les géants actuels du marché. Malgré tout, on peut constater certaines difficultés qui se traduisent par des offres un peu moins généreuses. A titre d’exemple, le bonus de bienvenue pour l’ouverture d’un compte courant, très longtemps fixé à 80 euros, est récemment descendu à 50 euros. Malgré tout, Hello Bank! demeure une banque en ligne extrêmement attractive qui ne cesse d’essayer d’innover pour toujours être à la pointe en matière de nouvelles technologies. Rappelons que son application mobile est certainement la meilleure du marché et qu’elle offre également une interface web de très bonne qualité.

Dans les mois à venir, Hello Bank! devra faire face à deux nouveaux concurrents : Carrefour Banque avec son offre C Zam qui vient d’être lancée et Orange Bank qui ouvrira ses portes le 6 juillet prochain. Avec deux acteurs supplémentaires sur le marché, Hello Bank! va devoir mettre les bouchées doubles pour continuer sur sa très belle croissance, à l’instar de Boursorama Banque.

