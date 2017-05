Hello Bank! étend ses frontières vers l’est de l’Europe

Alors que Hello Bank! vient tout juste de dépasser la barre des 300.000 clients (302.000 au 8 mai 2017), elle voit déjà beaucoup plus grand. A l’heure actuelle, elle compte déjà 2,6 millions de clients en Europe et compte désormais s’étendre vers les pays de l’Europe de l’Est. La banque en ligne de la BNP Paribas confirme ainsi ses très grandes ambitions.

République Tchèque, Slovaquie, Bulgarie, Hongrie,…

Hello Bank! a réussi son pari sur le sol français en conquérant, en 4 ans à peine, plus de 300.000 clients. La banque en ligne de la BNP Paribas ne compte pas s’arrêter là et envisage bien d’étendre son influence dans de nombreux pays de l’Europe de l’Est. En ce moment même, ce sont la République tchèque et la Slovaquie qui sont en phase de test avant de viser encore plus de pays. La banque 100% mobile va progressivement être installée dans ces pays et espère connaître un succès semblable à celui qu’elle a rencontré en France.

Le directeur général de la banque, Jean-Laurent Bonnafé a également déclaré « Grâce à la base importante de clients de BNP Personal Finance, nous voulons lancer un volet Hello bank ! dans certains pays d’Europe centrale ». C’est un nouveau pari ambitieux que compte réaliser le directeur de cette banque qui est à l’image de son directeur. Si les résultats sont positifs dans les deux pays testés actuellement, l’offre devrait être étendue en Bulgarie, Roumanie et en Hongrie. Une nouvelle fois, BNP Paribas compte bien compter sur sa présence dans ces régions pour asseoir son offre mobile Hello Bank!.

L’Allemagne : un vivier de clients important

L’international, c’est quelque chose que Hello Bank! connaît relativement bien. En effet, cela fait maintenant plus d’un an et demi que cette banque en ligne s’attaque aux marchés internationaux. A titre d’exemple, elle a lancé des services mobiles aux Etats-Unis, en Pologne et en Turquie. Le point commun à tous ces pays est que la banque de détail y était déjà bien installée pour le lancement de l’offre mobile. On peut citer Bank of the West aux Etats-Unis, BGZ en Pologne et TEB en Turquie. Le déploiement mobile mis en place a été semblable a celui que nous avons connu dans l’Hexagone.

Hello Bank!, à l’heure actuelle, c’est pas moins de 2,6 millions de clients en Europe dont 302.000 en France. Là où Hello Bank! connaît un énorme succès, c’est en Allemagne. En effet, de l’autre côté de la frontière, DAB Bank, qui a été racheté par BNP Paribas, a rapporté 1,5 millions de clients à cette banque en ligne. Vous pouvez consulter notre comparatif de banque en ligne françaises ici.

