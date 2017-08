Hello bank! pour étudiant : compte gratuit sans conditon

De manière très étonnante et très peu connue, Hello Bank!, la banque en ligne de la BNP Paribas propose un compte bancaire entièrement gratuit pour les étudiants. Si vous avez moins de 25 ans, vous allez pouvoir ouvrir un compte courant sans justifier du moindre revenu ET profiter de la carte bancaire Visa Classic gratuite à vie. Nous vous expliquons les démarches pour ouvrir un tel compte chez Hello Bank!.

Le compte étudiant chez Hello Bank : 100% gratuit

Nous étions très étonnés d’apprendre que Hello Bank! proposait un compte gratuit pour les étudiants. En effet, nous vous avions déjà présentés Monabanq et Boursorama Banque qui proposent des solutions sans aucune conditions de revenu pour les étudiants. En revanche, les offres vous coûteront 2 euros par mois chez Monabanq et 1,5 euro par mois chez Boursorama Banque. Chez Hello Bank!, c’est 100% gratuit et vous aurez une carte bancaire Visa Classic gratuite directement livrée à votre domicile.

Pour ouvrir un tel compte, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site de Hello Bank! et d’effectuer les démarches d’ouverture de compte classiques. Au moment où vous devez renseigner votre activité, il vous suffit de rentrer « étudiant ». De fait, au moment où vous devrez renseigner votre revenu minimum mensuel, cela n’aura aucune importance, et vous pourrez tout de même bénéficier du compte bancaire gratuit sans aucune condition de revenu.

Cette offre est valable pour toutes les personnes qui ont moins de 25 ans. Cet âge passé, vous devrez prouver que vous êtes encore étudiant dans des études Bac+4 au minimum. Vous devrez également verser 1.500 euros d’épargne sur le Livret Hello+ pour profiter des avantages précédemment présentés. A noter que tous les jeunes entre 12 et 25 ans peuvent aussi bénéficier du Livret Jeune proposé par Hello bank! qui permet d’épargner jusqu’à 1.600 euros à un taux de 2% brut.

Les justificatifs

En tant qu’étudiants, en plus des justificatifs traditionnels pour ouvrir un compte, vous devrez joindre un pièce attestant que vous êtes étudiant. Cela peut-être votre carte étudiante ou votre certificat de scolarité. A cela s’ajoutent les justificatifs d’identité, de domicile, votre RIB actuel et votre signature. Il n’est en revanche pas possible d’obtenir un compte gratuit si vous êtes étudiant hors processus habituel comme pour les MOOC par exemple (voir meilleur-mooc.fr et l’exemple de Coursera) Notez que pour valider votre compte, vous devrez également effectuer un premier versement de 300 euros une fois que vous aurez reçu le mail attestant que vos pièces justificatives ont bien été contrôlées et approuvées.

Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, notez que l’offre de bienvenue de 80 euros offerts est également valable pour les étudiants qui n’ont aucun revenu à justifier. Il faudra pour cela que votre compte soit validé et que vous attendiez au maximum 3 mois pour toucher votre prime. Maintenant, vous savez tout sur le compte bancaire pour étudiant chez Hello Bank! : c’est gratuit, sans condition de revenu et vous pourrez l’ouvrir en 5 minutes chrono.

Visiter le site