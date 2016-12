Hello Bank offre 130 euros pour tous les nouveaux clients !

Jusqu’à présent, BforBank a été la seule banque en ligne française à offrir à ses nouveaux clients une prime de 130 euros en guise de bienvenue. Il aura fallu attendre de longs mois pour voir un autre acteur du marché s’aligner sur cette offre : Hello Bank.

Une prime décomposée en deux : compte courant et livret épargne

Hello Bank propose jusqu’au 31 décembre 2016 une belle promotion pour tous ses nouveaux clients. Sur le même principe que celle de BforBank, ces derniers recevront tout d’abord une prime de 80 euros pour l’ouverture d’un compte courant dans l’établissement. Cela passe obligatoirement par une justification d’un revenu mensuel minimum de 1000 euros (ou d’un dépôt de 5000 euros).

Pour cela, il faudra utiliser le code promo 80HB dans le champs dédié aux promotions sur le formulaire d’inscription. Dans ses conditions, la banque en ligne de BNP Paribas explicite que la prime sera versée sous 3 mois après la validation et l’acceptation complète du dossier.

Le livret épargne Hello Bank est un excellent choix

Pour toucher ensuite 50 euros supplémentaires, il faudra ouvrir un livret épargne dans l’établissement. Cela tombe bien, le livret épargne Hello+ de Hello Bank est aujourd’hui le meilleur du marché avec un rendement qui monte jusqu’à 1.20% brut. C’est de loin meilleur que les Boursorama, ING Direct & Cie qui se contentent d’offrir un maigre 0.3% brut sur le capital placé. Pour déclencher cette nouvelle prime, il faudra que le client dépose un minimum de 1.500 euros sur ce compte épargne jusqu’au 31 décembre 2016.

Pourquoi choisir cette banque ?

Très clairement, c’est le moment ou jamais de se lancer dans la banque en ligne avec Hello Bank. L’établissement qui initialement s’était lancé sur mobile a rapidement développé toute une offre multi-supports avec une plateforme internet parfaitement optimisée pour la navigation. La banque online de BNP Paribas n’hésite pas à arborer un coté jeune pour séduire une nouvelle clientèle avide d’économiser drastiquement sur les frais bancaires. On notera que l’un des grands avantages de Hello Bank est que les clients peuvent toujours accéder aux agences physiques BNP pour y déposer de l’argent. Pour tout savoir sur cet établissement, vous pouvez consulter notre avis Hello Bank ici, ou encore visiter le site officiel via ce lien :

Hello Bank

