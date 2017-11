Hello bank! offre un crédit pour le permis à 1€ par jour

Le Permis à 1 euro par jour est un programme qui a été imaginé par l’Etat, et auquel de nombreuses banques se sont associées. C’est le cas par exemple de Hello bank! qui offre à tous les jeunes entre 15 et 25 ans la possibilité de souscrire à un crédit pour leur permis de conduire, sans aucun intérêt.

L’Etat prend en charge les intérêts sur le crédit

Qu’il soit mineur ou majeur, tout jeune résident en France a le droit de faire une demande de financement à taux zéro pour passer son permis de conduire. Dans le cadre du Permis à 1 euro par jour proposé chez Hello bank!, le client peut obtenir un crédit avec un taux de 0% TAEG.

En l’occurrence, s’il emprunte 1.200 euros pour financer son permis de conduire, il remboursera alors des mensualités de 30 euros pendant 40 mois. C’est l’Etat qui prend en charge les intérêts sur le crédit, sur toute la durée du prêt. Evidemment, celui-ci est encadré pour ne pas permettre les abus. Au delà de l’établissement prêteur, l’Etat a également défini une liste d’auto-écoles partenaires à travers la France. Il faudra au préalable donc bien vérifier que l’auto-école soit bien certifiée pour ce programme.

Hello bank! soutient l’initiative pour les jeunes

Pour obtenir un prêt Permis à 1 euro chez Hello bank!, il faudra dans un premier temps être client de l’établissement bancaire. Si la banque en ligne du groupe BNP Paribas impose à ses clients traditionnels de justifier d’un minimum de 1.000 euros de revenu par mois pour obtenir un compte gratuit, elle est cependant gratuite sans condition pour tous les jeunes étudiants jusqu’à 25 ans.

Pour les jeunes mineurs qui souhaitent souscrire à l’offre de Permis à 1 euro, ce sont les parents qui devront s’engager sur le contrat. Les jeunes majeurs entre 18 et 25 ans devront quant à eux signer directement le contrat avec Hello bank!. La banque ne finance que les premières formations pour le permis B et le permis A. Il n’est en revanche pas possible de faire une demande de prêt Permis à 1 euro si l’on est déjà titulaire de l’un de ces deux permis de conduire.

La banque la plus complète sur les crédits

Hello bank! est aujourd’hui la banque en ligne qui offre la gamme de crédits la plus large du marché. Grâce au soutien de sa maison mère BNP Paribas, l’établissement est capable de proposer des crédits à la consommation ultra-compétitifs (dès 1,95% jusqu’à 75.000 euros sur 12 à 24 mois), ainsi que des crédits immobiliers parmi les meilleurs du marché.

Si la simulation pour le prêt Permis à 1 euro nécessite de contacter l’assistance Hello bank! directement, il est possible pour les autres crédits de réaliser directement des simulations sur le site officiel de l’établissement.

Vous pouvez en apprendre plus sur notre avis Hello bank! ou en visitant leur site :

