Hello Bank vous offre des places pour Les Nuits Claires

Pour la troisième année d’affilée, la banque en ligne de la BNP Paribas, Hello Bank, s’associe avec le festival Les Nuits Claires pour permettre à 25 personnes de gagner un pass pour la soirée du 25 mars. Cette dernière aura lieu au YOYO-Palais de Tokyo à Paris. Afin de participer, rien de plus simple, il vous suffit de répondre à trois questions et d’avoir liké la page Facebook de Hello Bank. Par conséquent, vous devrez disposer d’un compte Facebook pour participer à ce jeu.

Gagnez un pass au Festival Les nuits Claires avec Hello Bank

Une fois de plus, Hello Bank veut montrer son côté très jeune. Avec ce nouveau partenariat, elle s’attaque une nouvelle fois aux personnes de 18-25 ans, particulièrement adeptes de festivals musicaux. Jusqu’au 17 mars 2017, 15h00, toute personne, majeure, pourra ainsi tenter sa chance en répondant à 3 questions très simples. Afin de participer, il vous suffit de vous connecter via votre compte Facebook et de répondre (correctement) aux questions posées sur le festival. Autre critère essentiel pour la sélection, vous devrez avoir liké la page Facebook de Hello Bank.

Au total, ce sont 25 lots qui sont mis en jeu. Chacun comprend 2 places pour la soirée du samedi 25 mars. La valeur unitaire d’un lot est d’environ 54 euros, ce qui représente un cadeau généreux. Le tirage au sort sera effectué aléatoirement parmi toutes les personnes ayant répondu correctement aux 3 questions.

Hello Bank, la banque des jeunes

Avec certainement la meilleure interface web et mobile du marché, Hello Bank sait parler à une clientèle de plus en plus jeune. De nombreux services sont ainsi développés pour ce public en particulier. On peut notamment citer Hello Life, Hello Run, le One Minute Project. Outre cela, on notera également la possibilité de souscrire à un Livret Jeune qui rémunère jusqu’à 2% net dans la limite d’un dépôt de 1.600 euros. Ce placement est extrêmement rare dans les banques en ligne et il n’est pas étonnant que parmi ces rares établissements, Hello Bank en fasse partie.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’établissement passe par Facebook pour gérer la participation au concours. En effet, Hello Bank compte beaucoup sur les réseaux sociaux pour communiquer. C’est d’ailleurs la seule banque en ligne à répondre à ses clients sur Facebook Messenger.

Afin d’attirer de nouveaux clients, la banque en ligne de la BNP Paribas propose 80 euros de bonus pour toute ouverture d’un compte courant. Vous pourrez alors profiter d’un copte bancaire et d’une carte de crédit (Visa Classic ou Visa Premier) gratuite à vie. N’hésitez pas à visiter le site officiel de Hello Bank pour toute information complémentaire concernant ses différents produits et services.

Visiter le site