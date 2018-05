Hello bank! offre désormais le support « Paylib entre amis »

A l’origine, Paylib a été imaginée par un groupement de banques françaises pour offrir davantage de sécurité lors des paiements en ligne. Par la suite, elle s’est étendue au paiement sans contact pour les smartphones Android (équivalent à Apple Pay) et elle offre désormais une solution de paiement entre amis. Cette dernière, baptisée « Paylib entre amis », est déjà disponible chez Hello bank!.

Le paiement entre amis croît significativement

Ces derniers temps, le paiement mobile entre particulier a cru de manière significative. Que ce soit chez Revolut ou chez Paylib, la solution pour rembourser ses proches à l’aide d’un smartphone fait un véritable tabac. « Paylib entre amis » est une fonctionnalité qui peut directement être activée depuis l’application Hello bank!. Le client devra alors sélectionner l’un de ses contacts dans le répertoire de son smartphone (lui-même devra être client d’une banque partenaire de Paylib) pour lui envoyer un virement. Il n’y a donc plus besoin de rentrer de coordonnées bancaires puisque le numéro de téléphone est directement associé au compte du destinataire / bénéficiaire.

Parmi les banques offrant le support avec Paylib, on retrouve évidemment BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale, le groupe BPCE, le Crédit Mutuel Arkéa mais aussi les deux banques en ligne Hello bank! et Boursorama Banque. Ces deux dernières sont des filiales de BNP Paribas et Société Générale, ce n’est donc pas une surprise de les voir offrir le support pour Paylib, et la fonctionnalité « Paylib entre amis ». A noter que Paylib est une solution entièrement gratuite, et qu’il n’y aura donc rien à débourser pour procéder à un tel virement.

Paylib mise sur la jeunesse

Si Hello bank! et Boursorama Banque ont fait le choix de « Paylib entre amis », c’est parce que ces banques ont une base de clients jeunes qui sont à la recherche de telles solutions. Paylib, qui rivalise finalement directement avec Apple Pay, se dote d’une image jeune en s’associant à divers projets culturels. C’est le cas actuellement avec le festival des Eurokéennes de Belfort où le service offre 50 invitations via un concours sur sa page Facebook.

Découvrez vite #Paylib entre Amis: le nouveau service pour envoyer de l’argent à vos proches avec un simple numéro de mobile 📲https://t.co/azhKL18LJ6 pic.twitter.com/MmK8cPv20I — Hello bank! France (@Hellobank_fr) 14 mai 2018