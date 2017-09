Epargne Hello bank! : taux boosté à 3% pendant 2 mois

Pendant longtemps, nous avons venté les mérites de l’excellent Livret Hello+ de Hello Bank!. En effet, ce dernier vous permettait de profiter d’un taux de 1,2% sans aucune limite de plafond. Désormais, le rendement n’est plus qu’à 1% mais Hello Bank! se rattrape largement. En effet, jusqu’au 30 septembre 2017, toute première ouverture d’un livret d’épargne dans la banque en ligne de la BNP Paribas vous permettra de bénéficier d’un taux exceptionnel de 3% pendant deux mois dans la limite de 100.000 euros.

Hello Bank! excelle vraiment lorsque le Livret Epargne entre en jeux. En effet, la banque en ligne de BNP Paribas propose déjà, en temps normal, le meilleur livret épargne du marché. En effet, celui ci vous permet de bénéficier d’un taux allant jusqu’à 1% sans aucune limite de plafond. C’est notamment cette absence de limite qui fait la force de ce livret qui nous plaît tant. En plus de cela, Hello Bank! attaque la rentrée dans les meilleures conditions en proposant un taux boosté sur son livret : 3% pendant 2 mois dans la limite de 100.000 euros.

Pour profiter de cette offre promotionnelle exceptionnelle, vous devrez effectuer votre ouverture de livret avant le 30 septembre 2017. Le dépôt minimal devra alors être de 10 euros afin de valider votre compte. En suite, vous pourrez y placer autant d’argent que vous souhaitez mais seulement 100.000 euros pourra profiter du taux à 3% brut annuel pendant 2 mois. Toute l’épargne excédant ce montant est alors rémunérée à 0,4% brut par an. Cette offre est donc extrêmement intéressante si vous avez des montants importants à placer.

Hello Bank! : devant toutes ses concurrentes

Comme souvent, Hello Bank! fait mieux que ses concurrents. En l’occurence, elle n’est pas la seule à proposer un taux boosté, mais c’est elle qui se montre la plus généreuse. En effet, Monabanq propose 3% pendant 2 mois mais seulement pour 20.000 euros. BforBank propose le même taux mais dans la limite de 75.000 euros. ING Direct, numéro 2 de la banque en ligne se montre encore moins généreuse avec un taux de 2% pendant 2 mois dans la limite de 50.000 euros. Malgré tout, c’est toujours mieux que Boursorama Banque ou Fortuneo qui ne proposent absolument aucune offre sur leur livret épargne.

Le seul point que nous regrettons, comme nous le disions dans l’introduction est que cette offre exceptionnelle intervient au même moment que la baisse des rendements du livret épargne Hello+. En effet, jusqu’au 4 septembre, ce dernier rémunérait de la façon suivante : 0,6% entre 0 et 10.000 euros, 0,8% entre 10.000 et 50.000 euros et 1,2% au dessus de 50.000 euros. Désormais, la rémunération est de 0,4% entre 0 et 10.000 euros, 0,6% entre 10.000 et 50.000, 0,8% entre 50.000 et 100.000 et 1% au dessus de 100.000 euros. C’est donc beaucoup moins intéressant qu’avant ce qui devrait forcément déplaire aux épargnants potentiels.

