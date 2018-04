Hello bank! rajoute le Fingerprint sur les smartphones Android

La banque en ligne Hello bank! vient d’annoncer une mise à jour pour son application mobile Android. En l’occurrence, les utilisateurs pourront désormais se connecter en utilisant le système de reconnaissance d’empreinte digitale, Fingerprint, à leur compte bancaire. Du côté de chez Apple, Touch ID est disponible pour les clients Hello bank! depuis plusieurs années.

Hello bank! adopte Fingerprint sur Android

Fingerprint sur Android, c’est l’équivalent de Touch ID chez Apple. Si Hello bank! a depuis longtemps adopté Touch ID pour sécuriser la connexion des iPhone de ses clients à leur espace personnel, c’est désormais aussi possible sur les téléphones sous Android. Dans la dernière mise à jour de l’application mobile Hello bank! sur Android (déployée le 12 avril 2018), les clients peuvent paramétrer ce type de connexion.

Grâce au Fingerprint (qui signifie « empreinte digitale » en anglais), les clients n’ont plus besoin de taper un mot de passe pour se connecter à leur compte sur mobile Android. Ils ont seulement besoin de prouver leur identité avec leur empreinte digitale pour accéder aux différents services de l’application mobile. Parmi les fonctionnalités présentes sur l’application et mises en avant, on retrouve :

Consultation des opérations sur les 3 derniers mois

Liste des opérations à venir pour chaque carte bancaire

Virements entre comptes et vers des bénéficiaires enregistrés

Commande de chéquiers

Système de catégorisation des dépenses

Synthèse des contrats d’assurance vie et de portefeuille titres

Édition de RIB

Modifiez les plafonds des cartes pour le retrait et le paiement

Bonne nouvelle pour les détenteurs d'Android: le #FingerPrint est désormais disponible ! 🎉 Pour en bénéficier, mettez vite à jour votre #application Hello bank! 📱 pic.twitter.com/onkRuvkiHU — Hello bank! France (@Hellobank_fr) 12 avril 2018

Pour autant, il n’est pas possible d’ouvrir un compte chez Hello bank! directement depuis l’application mobile. Il faudra obligatoirement passer par l’interface web afin de pouvoir créer son compte. Pour rappel, la banque en ligne du groupe BNP Paribas offre actuellement une généreuse prime de 80 euros en guise de cadeau de bienvenue pour toute ouverture de compte courant, en plus d’avoir déjà un compte gratuit.

La banque est réputée pour ses produits d’épargne, sa carte bancaire ainsi que pour ses deux crédits (immobilier et consommation) que l’on ne retrouve que dans peu d’établissements concurrents. Vous pouvez en apprendre davantage en allant directement sur le site officiel de l’établissement :

