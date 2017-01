Hello Bank vous répond sur Messenger avec ses conseillers !

Comme à son habitude, Hello Bank aime montrer qu’il est précurseur sur les réseaux sociaux. La banque en ligne de BNP Paribas s’inscrit une nouvelle fois en rupture avec les codes traditionnels en mettant en avant un support clientèle sur Facebook Messenger. Une petite fenêtre sur leur site internet fait la promotion de ce nouveau moyen d’entrer en contact avec l’établissement.

Hello Bank est le premier à se placer sur Facebook Messenger

Après les emails, le téléphone ou encore le chat sur le site internet, voici désormais que Hello Bank se lance sur Facebook Messenger pour accompagner ses clients. En l’occurrence, il est désormais possible de dialoguer en direct depuis un mobile ou un ordinateur dans la fenêtre Messenger présente sur le réseau social Facebook. Evidemment, il est aussi toujours possible d’utiliser le formulaire de contact classique sur la page Facebook de la banque pour entrer en contact avec le support.

La banque des jeunes

Avec cette démarche, Hello Bank souhaite se rapprocher encore un peu plus d’une clientèle jeune qui a été élevée avec les réseaux sociaux. L’établissement sait parfaitement maîtriser ces canaux et parvient très bien à animer sa communauté. On l’a vu notamment organiser de nombreux jeux concours avec de belles récompenses à la clé (codes promos Uber, voyages…) tout en conservant un côté très ludique et chaleureux. Hello Bank a également un magazine lifestyle nommé Hello Life qui met en avant des conseils et bons plans pour une génération ultra-connectée. Son site internet est également très agréable à lire, et met en avant les réponses aux besoins d’une nouvelle génération. Cela passe notamment par des comptes joints pour les jeunes couples.

Son arrivée sur Facebook Messenger n’est qu’une formalité quand on sait combien la banque est présente sur les réseaux sociaux. Que ce soit via YouTube, Twitter ou Facebook, Hello Bank s’appuie sur sa créativité pour parler le language des jeunes et les convaincre de venir chez elle. Sa démarche paie puisque Hello Bank est aujourd’hui l’une des banques qui enregistre la meilleure croissance. Il faut dire que son offre de bienvenue (qui s’élève à 130€ pour l’ouverture d’un compte courant et d’un livret épargne) défie toute concurrence. Si vous voulez en savoir plus sur cet établissement, vous pouvez directement vous rendre sur notre avis Hello Bank ou aller sur le site officiel de la banque via ce lien :

Ci-dessous, un aperçu du site internet d’Hello Bank avec l’encart Facebook Messenger :