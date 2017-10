Hello bank! : retraits gratuits dans le réseau Global Alliance

Hello bank! est la banque en ligne du groupe BNP Paribas. Grâce à sa maison mère, l’établissement bancaire bénéficie d’un accès privilégié au réseau Global Alliance et BNP Paribas Global Network. Cela permet ainsi aux clients de bénéficier des retraits gratuits à l’étranger dans le réseau de banques partenaires.

Les retraits gratuits dans 50.000 DAB partenaires

Si vous êtes amenés à voyager régulièrement, Hello bank! est une banque à prendre en compte pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il faut savoir que tous les retraits et paiements sans la zone euro sont gratuits. Pour ceux qui sont amenés à voyager hors de la zone, Hello bank! s’appuie sur le réseau Global Alliance pour permettre aux clients d’éviter de payer des frais sur les retraits, y compris dans des devises qui ne sont pas des euros.. Ils pourront ainsi retirer de l’argent sans aucun frais dans tous les distributeurs Deutsche Bank en Allemagne ou les Barclays au Royaume-Uni (Livre Sterling).

La Global Alliance rassemble aujourd’hui des dizaines d’établissements bancaires à travers plus de 50 pays. Les clients Hello bank! peuvent ainsi bénéficier de ce réseau pour éviter de payer des frais bancaires pour chacun de leurs retraits. Au total, ce sont plus de 50.000 distributeurs de billets à travers le monde qui permettront aux clients de la banque en ligne Hello bank! de ne payer aucun frais sur leurs transactions. Logiquement, toutes les filiales de BNP Paribas (comme Fortis en Belgique ou BNL en Italie) sont incluses dans ce réseau.

Visa Premier et Visa Infinite chez Hello bank!

Au delà d’offrir des conditions très favorables pour les retraits d’argent à l’étranger, Hello bank! est également la banque en ligne qui propose toutes les solutions de paiement adaptées aux grands voyageurs. Avec la carte bancaire gratuite Visa Premier accessible dès 1.800 euros de revenu mensuel, Hello bank! donne ainsi à ses clients un accès à une série d’assurances pour le voyage gratuites (location de voiture, vols de bagages…).

Il est également important de souligner que l’établissement est l’un des rares en ligne à offrir la possibilité de souscrire à une Visa Infinite à un prix très raisonnable. Cette carte bancaire noire offre des assurances encore plus étendues, ainsi qu’un accès à une conciergerie haut de gamme. Pour les personnes amenées à voyager régulièrement, cette carte deviendra rapidement indispensable.

Hello bank! a toujours soutenu ses clients dans leurs voyages. Son programme HelloMove, qui permet régulièrement de gagner des week-ends en escapade ou des bons de réductions Vélib et Uber, illustre parfaitement la démarche de l’établissement. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet en consultant notre avis Hello bank!, ou en allant sur leur site officiel :

