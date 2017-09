Hello Bank sans condition de revenu, c’est possible !

Ouvrir un compte chez Hello bank sans condition de revenu, c’est désormais possible. La banque en ligne offre plusieurs alternatives pour les personnes qui ne peuvent / veulent pas justifier d’un revenu mensuel de 1.000 euros pour obtenir un compte. En l’occurrence, il faudra compenser par un placement en épargne pour l’obtenir gratuitement.

Un placement en épargne de 5.000 euros

Pendant très longtemps, Hello bank! proposait à ses clients d’ouvrir un compte moyennant un justificatif de revenus mensuels de 1.200 euros. Il y a près d’un an, la banque a finalement décidé de réduire ce montant à 1.000 euros et ainsi se caller sur Boursorama Banque – leader du marché. Pour autant, certaines personnes ne peuvent pas justifier d’un revenu mensuel minimum régulier, il leur fallait donc une alternative pour accéder aux services de l’établissement.

Hello bank! a finalement instauré un système de sélection par de l’épargne. En l’occurence, toutes les personnes qui placeront 5.000 euros d’épargne au minimum sur son livret seront également acceptées. Elles bénéficieront d’un compte courant sans frais, et évidemment de la carte bancaire Visa Classic gratuite. En revanche, il ne sera pas possible de bénéficier de la carte Visa Premier qui est proposée par Hello bank! à tous les clients qui justifient d’un revenu mensuel supérieur à 1.800 euros. On notera également que Hello bank! est l’une des rares banques à proposer la carte Visa Infinite à ses clients moyennant un prix de 240 euros annuel.

Etudiants : Hello bank! offre un compte sans condition et gratuit

Pour les étudiants de moins de 25 ans, Hello bank! propose également un programme adapté qui leur correspondra parfaitement. C’est d’ailleurs la seule banque en ligne à offrir un tel avantage aux jeunes. En l’occurrence, ces derniers bénéficient d’un compte courant ainsi que d’une carte bancaire gratuite, et sans aucune condition (ni de revenu, ni d’épargne). Pour cela, il faudra simplement envoyer sa carte d’identité ainsi qu’un justificatif d’études.

Les étudiants bénéficient exactement du même service que les titulaires de comptes classiques. Autrement dit, ils peuvent également bénéficier de la prime actuelle de bienvenue qui leur donne 50 euros de bonus en guise de cadeau pour l’ouverture d’un compte courant. A noter que le livret d’épargne de la banque, Hello+ de Hello bank!, offre actuellement le meilleur taux de rendement du marché : entre 0,6% et 1,2% brut annuel – alors que les autres banques en ligne se contentent d’offrir entre 0,1% et 0,3% brut. Le Livret A rémunère quant à lui 0,75% net.

Pour en savoir plus, voici notre avis Hello bank. Pour découvrir le service, c’est ici :

