Hello bank! est la seule banque à ne pas facturer l’inactivité

Si la plupart des banques en ligne sont gratuites, il faut cependant savoir que toute inactivité est généralement sanctionnée. En l’occurrence, il faut réaliser en moyenne 3 opérations par mois afin de ne pas avoir à payer son compte courant et sa carte bancaire dans la plupart des établissements. Seule Hello bank! ne facture pas l’inactivité de ses clients.

Hello bank! ne met aucune pression sur ses clients

Hello bank! se distingue une nouvelle fois de la concurrence. En appliquant une politique de zéro frais sur l’inactivité de ses clients, la banque en ligne du groupe BNP Paribas ne met pas la pression sur sa clientèle pour utiliser la carte bancaire. Ce n’est pas le cas des concurrentes qui facturent l’inactivité de leurs clients pour les soutenir dans leurs dépenses.

On peut citer par exemple Fortuneo qui prélève respectivement 3 euros et 5 euros par mois pour la carte Mastercard Classic et la Gold si un minimum d’un retrait ou d’un paiement n’a pas été effectué sur le mois. C’est également le cas chez Boursorama Banque où le compte Welcome est facturé 5 euros par mois si un paiement n’a pas été réalisé. Le compte classique de chez Boursorama Banque ne voit aucun frais être prélevé, mais la carte est automatiquement désactivée en cas d’inactivité pendant une période de 6 mois.

Chaque banque a son propre système de facturation

On peut aussi citer BforBank qui jusqu’à présent facturait 15 euros par trimestre en cas d’inactivité, et qui passera cette commission à seulement 9 euros à partir du mois de juillet 2018. Quant à ING Direct, la banque ne facture pas officiellement l’inactivité, mais si un client venait à ne pas domicilier 1.200 euros de revenus par mois, il se verra alors facturer 5 euros par mois. Monabanq est un cas à part puisque la banque en ligne impose une cotisation mensuelle de 2 euros, ce qui laisse ensuite le client libre d’être actif ou non.

Au delà du fait qu’elle ne prélève aucune commission en cas d’inactivité, Hello bank! offre aussi à tous ses nouveaux clients une prime qui est actuellement de 50 euros. Cela permet d’offrir une petite motivation supplémentaire pour ouvrir un compte dans l’une des banques en ligne les plus complètes du marché. C’est aujourd’hui celle qui offre la plus grande gamme de produits bancaires, qui va largement rivaliser avec les établissements traditionnels. Vous pouvez en découvrir davantage sur la politique de frais d’inactivité de Hello bank! et sur tous ses services directement en allant sur le site officiel de cette dernière :

