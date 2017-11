Hello bank! sort une nouvelle application mobile simplifiée

Alors que l’application mobile Hello bank! était sensiblement la même depuis le lancement de l’établissement bancaire, en 2013, voilà qu’elle subit une importante mise à jour. Outre son design, de nouvelles fonctionnalités comme le Touch ID font leur apparition. La banque en ligne offre une expérience mobile de grande qualité.

Hello bank! intègre désormais le Touch ID

C’est à travers les réseaux sociaux que Hello bank! a communiqué sur le lancement de sa nouvelle application mobile. Alors qu’elle tente de séduire une clientèle jeune et dynamique, il était essentiel pour elle d’être à la pointe sur les terminaux mobiles. Il faut également souligner que la banque en ligne s’était initialement concentré uniquement sur le mobile avant de sortir une interface ordinateur quelque peu après.

Dans les vidéos ci-dessous, vous pourrez découvrir toutes ces nouvelles fonctionnalités qui font de l’application Hello bank! l’une des meilleures du marché. Au niveau de la sécurité, elle a notamment opté pour la technologie Touch ID, qui oblige donc le propriétaire à valider les opérations sensibles avec son empreinte digitale. Ce dernier peut également modifier le plafond des cartes, ajouter des bénéficiaires, réaliser des transferts par SMS, faire opposition depuis l’application ou encore payer sans contact.

Un affichage simple et efficace

Cette mise à jour permet ainsi à Hello bank! de se repositionner parmi les meilleurs établissements sur mobile. La banque en profite pour se mettre à la hauteur des néo-banques comme N26 ou Revolut avec une interface particulièrement travaillée et intuitive. L’affichage du solde des comptes et des différents produits bancaires est simple et efficace, et facilitera grandement la compréhension des finances.

Il faut dire que Hello bank! est aujourd’hui l’un des établissements bancaires en ligne avec la plus grande offre de services bancaires – avec un niveau de compétitivité remarquable. On peut par exemple citer son livret d’épargne exceptionnel dont le rendement est quasiment le triple du rendement moyen du marché, son assurance-vie à capital garanti qui a rémunéré 3,04% net de frais de gestion en 2016, ou encore sa large gamme de crédits à la consommation et immobilier.

Comme vous pouvez le constater dans notre avis Hello bank!, l’établissement est également généreux puisque ce sont 80 euros de prime qui sont offerts à l’ouverture d’un compte courant. Vous pouvez en découvrir plus en navigant directement sur le site de la banque via le lien ci-dessous.

Visiter le site