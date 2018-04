Hello Move Fly : un week-end à gagner avec Hello bank!

Hello Bank! est la banque en ligne qui maîtrise le mieux les réseaux sociaux. Elle a lancé un programme baptisé Hello Move qui correspond parfaitement à son ambition : faciliter la mobilité et offrir un maximum de flexibilité à sa clientèle. Dans ce cadre, elle organise régulièrement des jeux concours avec des voyages à la clé. Entre le 23 et le 27 avril 2018, le concours Hello Move Fly permet de gagner un week-end en Europe !

Comment participer au concours Hello Move Fly ?

Le challenge Hello Move Fly offre une belle opportunité de gagner facilement un voyage à travers l’Europe grâce à Hello bank!. La banque en ligne demande aux participants de répondre à 4 énigmes simples (trouver une valise dans un paysage) pour faire partie des tirés au sort. Deux personnes (dont au minimum une cliente de Hello bank!) gagneront un week-end pour 2 personnes en Europe dans l’une des villes suivantes : Prague, Madrid, Amsterdam, Copenhague, Rome, Munich, Vienne, Lisbonne, Budapest, Barcelone, Londres, Milan, Varsovie, Séville, Oslo, Dublin, ou Berlin.

Le jeu est totalement gratuit et il n’y a aucune condition sur la participation à ce dernier : aussi bien les clients Hello bank! que les non-clients sont acceptés. Il faut toutefois souligner que les clients de la banque auront deux fois plus de chances de gagner. Vous pouvez retrouver toutes les conditions associées au jeu Hello Move Fly directement sur la page du jeu.

Pourquoi Hello bank! ?

Hello bank! a toujours su rassembler sa communauté grâce à des opérations spéciales, à l’instar de ce challenge Hello Move Fly. La banque en ligne du groupe BNP Paribas répond parfaitement au besoin de mobilité de sa clientèle avec un service qui est disponible aussi bien sur ordinateur que sur mobile (l’interface avait initialement été imaginée uniquement pour mobile).

Au delà de ces fonctionnalités techniques, Hello bank! offre également parmi les meilleurs services bancaires du moment. Elle rivalise parfaitement sur tous les principaux besoins tels que le compte courant, la carte bancaire, l’épargne ou encore les crédits. C’est d’ailleurs l’un des rares établissements bancaires en ligne à offrir aussi bien le crédit immobilier que le crédit à la consommation. Pour convaincre le public d’y ouvrir un compte (gratuit), Hello bank! offre également une prime de 80 euros au moment de l’ouverture. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à son offre et au challenge Hello Move Fly directement sur le site officiel de la banque en ligne en utilisant le lien ci-dessous :

Visiter le site