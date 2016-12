Hello Run by Hello Bank : Courir pour soutenir une association

Hello Run, c’est une course organisée par Hello Bank qui permet de convertir les kilomètres parcourus par sa communauté entre le 28 novembre et le 18 décembre 2016 en des euros pour l’association Premiers de Cordée. La banque en ligne de BNP Paribas met une nouvelle fois en avant son dynamisme et son côté jeune.

Pour soutenir l’initiative, trois sportifs professionnels (Maxime Médard, Marion Rousse et Nathalie Péchalat) ont rejoint l’initiative de Hello Bank. Cette dernière a d’ailleurs mis en place le site Hellorun.fr qui explicite toutes les conditions pour participer à cet événement. Plusieurs petits challenges sont mis en avant pour motiver les plus frileux à courir : les kilomètres de chacun sont transformés en euros. A une période où le froid vient s’installer et à quelques jours de Noël, c’est le moment de soutenir une association et de réaliser une bonne action.

A titre d’exemple, ce sont pas moins de 7 iPhone 7 sur les derniers jours. Evidemment, l’objectif est de courir pour l’association Premiers de Cordée et contribuer à financer la cagnotte de 20.000 euros que BNP Paribas met en avant. Cette initiative intervient quelques semaines après que la branche italienne du groupe ait soutenu une initiative similaire baptisée WeRunRome.

Hello Run : Hello Bank manie parfaitement les réseaux sociaux

Comme toujours, Hello Bank sait parfaitement maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux et emploie cette fois le hashtag #HelloRun sur Twitter pour relayer le challenge. La banque en ligne a déjà organisé de nombreuses opérations sur Twitter à l’instar des courses de voitures gratuites avec Uber, ou avec les voitures électriques Autolib dans Paris.

Vous pouvez en découvrir davantage sur l’établissement en consultant notre avis Hello Bank ici, ou bien en allant directement sur le site officiel de la banque. Sachez par ailleurs qu’en parallèle de Hello Run, Hello Bank propose aussi une belle prime de bienvenue à tous les nouveaux clients jusqu’à la fin du mois de décembre : ce sont pas moins de 130 euros qui seront offerts pour ceux qui ouvriront un compte courant ainsi qu’un livret épargne dans la banque en ligne. A titre de comparaison, la majeur partie des acteurs du marché se contente d’offrir une prime entre 50 et 80 euros.

