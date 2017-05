Hello Run de Hello Bank : gagnez une montre Garmin !

Hello Bank se veut toujours aussi jeune dans son esprit. C’est pour cela qu’elle propose très régulièrement des évènements comme le Hello Run de Hello Bank. Concrètement, il s’agit d’une course solidaire à laquelle tout le monde peut s’inscrire pour récolter des fonds pour une association ou une cause, très souvent, en rapport avec la santé. Jusqu’au 14 mai 2017, tentez de gagner l’une des 10 montres Garmin Forerunner 35 mises en jeux.

Une course pour l’association Première Cordée

Cette année, c’est Première Cordée, une association pour les enfants hospitalisée qui était mise à l’honneur dans ce challenge Hello Run de Hello Bank. Grâce à 3.999 participants qui ont parcouru une distance de 94.664km, 20.000 euros ont pu être récoltés pour cette très belle association. La course a eu lieu le 7 mai 2017 dans une ambiance on ne peut plus agréable. Mais la participation à Hello Run de Hello Bank ne s’arrête pas là.

En effet, bien que la course soit finie, vous pouvez toujours continuer à courir avec Hello Run de Hello Bank. En effet, du 8 au 14 mai, toute personne ayant couru une distance minimale de 10km pourra tenter sa chance pour gagner une des 10 montres Garmin Forerunner 35 mises en jeu. Une autre fois, c’étaient les casques Bluetooth comme le Bose QuietComfort 35 qui avaient été mis à l’honneur dans une compétition similaire. Pour les personnes impressionnées par cette distance, sachez qu’il n’est pas obligatoire de parcourir cette distance en une seule fois. En effet, avec Hello Run de Hello Bank, vous pouvez courir un peu tous les jours, ce sera toujours mieux que rien ! Si vous vous y mettez aujourd’hui, cela fera moins de 2km par jour, aller, un peu de motivation !

A l’heure actuelle, un tout petit peu moins de 10.000 participants vont tenter de gagner les 10 montres mises en jeu. Avec elles, vous pourrez suivre toute votre activité physique pour les prochains évènements Hello Run qui seront organisés. On peut notamment citer le nombre de pas, de calories, de minutes intensives ou encore l’analyse du sommeil. Bref, c’est une montre bien complète que Hello Bank vous permet de gagner via son évènement sportif et social.

Hello Bank : acteur social ET banque en ligne

Hello Bank ne semble donc pas décidé à s’arrêter avec tous ces évènements pour ses clients, et, bien entendu, non clients. Outre une banque en ligne, Hello Bank veut se montrer jeune et véritable actrice de la vie quotidienne des français. C’est cette image qu’elle veut transmettre, et il faut avouer qu’elle y parvient très bien. Nous pouvons également citer son « journal lifestyle » Hello Life dans lequel vous pourrez bénéficier de pleins de bons conseils pour la vie de tous les jours.

Mais bien entendu, Hello Bank ne se limite pas un son évènement Hello Run qui connait un succès grandissant. En tant que banque en ligne, elle offre également une offre de très grande qualité et une tarification très compétitive. Son compte courant, gratuit, est accessible à toute personne pouvant prouver un salaire minimum de 1.000 euros nets par mois. Notez qu’en ce moment, pour toute ouverture d’un compte courant, vous bénéficierez de 50 euros offerts en cash, directement crédits sur votre nouveau compte courant.

