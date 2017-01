Hello Start de Hello Bank permet de changer de banque

Qu’est ce que Hello Start ? Hello Bank est certainement l’une des banques en ligne qui connait la plus belle croissance depuis plusieurs années. Ce n’est pas une surprise quand on voit à la fois la qualité de l’offre proposée et l’excellente interface web et mobile qu’elle propose. Si vous ne la connaissez pas, il s’agît de la filiale en ligne de la BNP Paribas.

Afin d’attirer toujours plus de clients, Hello Bank met à votre disposition un service de changement de banque, dénommé Hello Start. Il vous permet de vous débarrasser de nombreuses tâches chronophages et, ainsi, vous faire gagner beaucoup de temps. Cerise sur le gâteau, c’est un service entièrement gratuit.

L’une des principales barrières quand vous devez changer de banque, c’est certainement toutes les démarches visant à mettre à jour vos coordonnées bancaires au près des organismes qui effectuent des prélèvements automatiques réguliers. Les banques en ligne ont bien compris cela et proposent désormais toutes un service qui vous permet de vous décharger totalement de ces tâches rébarbatives. On peut notamment citer EasyMove de Boursorama Banque, B Switch de BforBank ou encore le Switching Service du numéro 1 du marché, ING Direct. Chez Hello Bank!, il s’agît de Hello Start et il fonctionne parfaitement.

Hello Start : un service simple et gratuit

« Changer de banque les mains dans les poches », tel est le slogan de Hello Bank! pour mettre en avant son service de changement de domiciliation bancaire. Depuis son site internet, vous pouvez consulter la section qui y est consacrée et dans laquelle tout est très bien expliqué. Le but principal de cette démarche est de véritablement rendre la vie des futurs clients plus facile, et, ainsi, les inciter à changer d’établissement. Il faut avouer que les banques en ligne, et notamment Hello Bank! ont de beaux atouts qui les démarquent des banques traditionnelles.

Concrètement, le service Hello Start va s’occuper de récupérer toutes vos informations nécessaires pour mettre à jour vos RIBs au près de tous les organismes qui effectuent des prélèvements automatiques. On peut notamment citer EDF, votre salaire, vos factures de téléphone, les impôts, votre loyer,…Peu importe le nombre de créanciers, Hello Bank! s’occupera de tous les contacter, à condition que vous lui transmettiez les informations.

Bien entendu, il s’agît d’un service gratuit. Vous n’aurez qu’à préciser lors de votre ouverture de compte que vous souhaitez bénéficier du service et tout sera très simplement pris en charge. N’hésitez pas à contacter l’excellent service client Hello Bank, joignable de 8h à 22h en semaine si vous souhaitez avoir davantage d’informations sur ce service, et, plus globalement, sur l’ensemble de l’offre que propose la filiale en ligne de la BNP Paribas.

Un service rapide

Outre sa gratuité et la simplicité, Hello Start se veut également rapide. Votre demande de changement de banque se fera en quelques clics seulement, et entièrement en ligne. Aucun papier n’est à remplir, il vous suffit de compléter le formulaire disponible en ligne. En donnant mandat à Hello Bank!, elle s’occupera en votre nom de réaliser toutes les démarches au près des organismes souhaités.

Un service parfaitement sécurisé

Si vous avez peur de confier toutes vos coordonnées bancaires à un intermédiaire, sachez que c’est parfaitement sécurisé. En effet, la prise en charge du changement de domiciliation est assuré par l’un des prestataires de Hello Bank, la société Isilis. Cette dernière est extrêmement fiable et transmettra sans aucun soucis vos coordonnées bancaires. Vous pourrez en suite accéder, 24h/24 et 7j/7 à l’avancée de votre dossier depuis votre espace client. Il vous sera également possible d’apporter des modifications à n’importe quel moment si vous avez oublié de préciser un créancier par exemple.

Conclusion sur Hello Start de Hello Bank

En résumé, Hello Start de Hello Bank, c’est rapide, gratuit, sécurisé et 100% en ligne. Une démarche en 3 étapes qui vous permettra d’économiser de nombreuses heures. Commencez par compléter le formulaire de souscription, puis validez votre contrat de domiciliation en ligne. Pour finir, vous n’aurez plus qu’à effectuer les demandes de changement de domiciliation.

Grâce à son service de changement de domiciliation, Hello Bank! enlève une barrière qui pouvait éventuellement vous décourager de passer de pas de la banque en ligne. Désormais, vous n’avez plus de raison de dire non et de continuer à payer des centaines d’euros par mois pour votre compte bancaire. Hello Bank! est en effet beaucoup plus compétitive et propose une offre parmi les meilleures du marché.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Hello Bank! pour toute information complémentaire.

Visiter le site