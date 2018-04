ING Direct Bingo : 160 euros de prime pendant 6 jours

L’offre Bingo ING Direct est de loin la plus généreuse du marché : la banque en ligne offre du 4 au 10 avril 2018 une prime de 160 euros pour toute ouverture de compte courant. Elle se décompose de la manière suivante : 80 euros pour l’ouverture du compte courant, et 80 euros pour un premier crédit de 1.200 euros sur la plateforme de la banque.

ING Direct séduit avec une offre de bienvenue exceptionnelle

ING Direct offre aujourd’hui une offre de services bancaires largement similaire à celles des établissements traditionnels. Deuxième banque en ligne du marché français avec plus d’un million de clients, elle a su convaincre le public français avec un compte courant, une carte bancaire, un livret d’épargne, un crédit immobilier ou encore des solutions de placements de qualité.

Aujourd’hui, l’offre Bingo ING Direct vient compléter cela avec une prime de 160 euros pour l’ouverture du compte courant. Cette offre est valable uniquement du 4 au 10 avril 2018, il faudra donc se dépêcher d’en profiter. En général, ING Direct offre une prime gonflée entre 2 et 3 fois par an, il ne faut donc pas manquer ces opérations. L’offre Bingo ING Direct apparait seulement pour la seconde fois dans les dernières années, et c’est clairement la plus importante.

Offre Bingo : 160€ offerts chez ING Direct

ING Direct n’est pas très habituée à offrir des primes généreuses pour l’ouverture d’un compte. La promotion Bingo ING Direct permet à l’établissement de dépasser toute la concurrence avec un bonus de 160 euros. Il faut cependant souligner que la prime de bienvenue n’est pas le seul facteur qu’il faille prendre en compte lors de l’ouverture d’un compte bancaire en ligne.

En effet, il faut voir l’offre dans sa globalité, avec ses avantages et ses inconvénients. En l’occurrence, il faut savoir que ING Direct impose de domicilier (et pas simplement justifier) 1.200 euros de revenus tous les mois. Un acteur comme Hello bank! se contentera de demander un justificatif de revenus de 1.000 euros par mois pour offrir un compte courant gratuit. Dans le cas d’ING Direct, on peut apprécier qu’au delà de l’offre Bingo, tous les clients recevront une carte bancaire Gold Mastercard. Dans d’autres établissements, des cartes moins premium seront accordées.

Vous pouvez en apprendre davantage sur l’offre Bingo de la banque en ligne en consultant notre avis ING Direct, ou directement en vous rendant sur le site officiel de l’établissement. Vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour accéder aux dernières informations sur l’opération.

Visiter le site