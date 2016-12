ING Direct va fermer ses deux Cafés à Paris et Lyon

Bien triste nouvelle pour les employés des deux « Cafés » ING Direct. En effet, la banque en ligne a décidé de migrer vers une approche plus digitale et ainsi fermer dès 2017 ses deux boutiques physiques à Paris et Lyon. Le centre d’appel de Reims sera lui aussi fermé au profit d’un centre d’appel unique à Paris.

ING Direct était la seule banque en ligne à posséder deux espaces physiques en France pour rencontrer ses clients. Selon le communiqué de presse, la fréquentation de ces deux lieux aurait été en baisse considérable sur les dernières années et ne justifiait plus une telle dépense pour l’établissement. En conséquent, ING Direct a décidé de fermer ses deux ING Direct Cafés dès l’année 2017 pour se concentrer sur d’autres actions de communication auprès de ses clients et prospects. Une concertation avec le comité d’entreprise de la banque en ligne devrait permettre de valider définitivement ce projet.

ING Direct veut mettre l’accent sur le digital

Dans le cadre de sa stratégie à long terme, ING Direct a prévu de mettre l’accent sur la digitalisation de son service, en cherchant à améliorer l’efficacité opérationnelle de sa structure. Cela passera notamment par le rapprochement du centre d’appel avec les équipes marketing. Ces dernières travailleront en collaboration pour améliorer l’expérience client et mieux répondre aux attentes du public. Cela passe notamment par un service plus complet au niveau de l’épargne des clients, du crédit immobilier qu’elle a lancée récemment, ou encore du prêt à la consommation.

Ce communiqué de presse reflète la stratégie plus globale qui a été dévoilée par la banque au courant du mois d’octobre dernier. Le groupe néerlandais prévoyait notamment un plan de restructuration qui déboucherait vers des économies de 900 millions d’euros d’ici à 2021. Dans cette démarche, ce sont pas moins de 7000 suppressions de postes qui ont été annoncées en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour en savoir plus sur la banque, vous pouvez consulter notre avis ING Direct ici, ou bien vous rendre sur le site officiel de cette dernière. Sachez que pour l’heure, ING Direct est leader français de la banque en plus avec plus d’un million de clients. Elle en compte pas moins de 14 millions à travers toute l’Europe.