ING Direct: de l’immobilier dans son contrat Assurance-Vie

ING Direct, la deuxième banque en ligne française a récemment annoncé qu’elle allait mettre à jour son Assurance Vie. En effet, une composante immobilière va y être ajoutée : le fonds en unités de compte immobilier Opcimmo P. Pour son lancement, il ne sera accessible qu’aux clients ayant déjà souscrit au contrat en gestion libre avant de s’ouvrir à tous.

Opcimmo : un rendement de 2,96% en 2016

En ce début de mois de mai 2017, ING Direct a annoncé à ses clients l’arrivée très prochaine du fonds immobilier Opcimmo P dans son contrat d’assurance vie. Ce dernier est un OPCI (Organisme de Placement Collectif immobilier) qui est propriété de Amundi. Il est notamment connu comme l’un des principaux fonds en unités de compte immobilier en France. A l’heure actuelle, on retrouve déjà un certain nombre de contrats d’Assurance-Vie qui intègrent ce fonds pour le placement de leurs clients. Vous le retrouverez, par exemple, à la Société Générale, pour n’en citer qu’une. En réalité, vous pourrez le trouvez sous différentes étiquettes, avec des noms qui varient légèrement, mais le fond reste toujours le même. Les OPCI ont l’avantage, comparé aux SCPI, d’être légèrement plus flexibles et allient actifs immobilier à hauteur de 68% (avril 2017), obligations et liquidités pour afficher une très belle performance de 2,96% sur l’année 2016.

La date d’intégration du fonds Opcimmo à l’Assurance Vie ING Direct aura lieu courant du premier mois estival et concernera, comme nous l’avons dit plus tôt, les clients ING Direct ayant souscrit un contrat d’assurance-vie en gestion libre. L’assurance vie de cette banque en ligne a, depuis sa création, toujours souhaité garder un nombre d’unités de comptes assez limité. Ces derniers sont principalement axés actions, un peu d’obligation, et désormais, on assiste à l’entrée d’un nouveau UC axé immobilier. Ce dernier constitue la 19ème unité de compte du contrat ING Direct Vie. A l’heure actuelle, la direction a annoncé ne pas prévoir d’ajout supplémentaire et de monter le nombre d’UC à 20. Cette décision pourrait cependant évoluer d’ici quelques mois. Les responsables communication de la banque en ligne numéro 2 en France ont également déclaré « L’offre est simple et volontairement courte avec une couverture des principaux secteurs d’activité et des secteurs géographiques. ».

Si vous souhaitez en connaître davantage sur l’Assurance-Vie ING Direct, qui a généré un rendement de 2,25% en 2016, nous vous invitions à vous rendre sur son site internet. Vous y découvrirez l’intégralité de son offre qui fait véritablement partie des plus compétitives du marché, et ce, sur de nombreux produits et services.

