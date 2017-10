ING Direct officialise un prêt aux professionnels, TPE et PME

Les sondages qui mettent en avant les difficultés des professionnels à lever de la dette auprès des banques sont nombreux. Pour rivaliser avec les multiples plateformes de prêts aux entreprises à l’instar de Lendix, la banque en ligne ING Direct officialise aujourd’hui une solution efficace pour permettre aux TPE et PME de faire un prêt professionnel.

Une promesse qui fait tourner la tête : une demande, une réponse sous 10 minutes, un déblocage de l’argent sous 48 heures. Telles sont les ambitions d’ING Direct qui souhaite offrir un service révolutionnaire aux entreprises. Il est intéressant de noter que c’est la première banque en ligne à offrir une telle solution pour les TPE et PME. Seule Boursorama Banque s’est pour le moment tournée vers les entreprises avec le compte Boursorama Pro. Il ne prétend pour autant pas faire de crédits aux entreprises, mais sert uniquement de compte courant.

ING Direct s’est associée avec Kabbage

La démarche d’ING Direct sur le prêt aux professionnels est intéressante, et s’inscrit dans le développement des offres de crédits aux entreprises sur internet. Si le français Lendix a levé 12 millions d’euros en 2016 pour développer sa plateforme de mise en relation entre particuliers et entreprises pour du financement, d’autres plateformes à l’étranger ont levé bien plus. C’est le cas notamment de l’américaine Kabbage, qui a levé encore 250 millions de dollars auprès de Softbank cet été. C’est justement avec cette dernière qu’ING Direct s’est associée pour mettre en place son offre de prêt professionnel.

Pour faire une demande de prêt professionnel ING Direct, la démarche est très simple. Le client doit transmettre en ligne les informations relatives à sa société (SIREN…) ainsi que les comptes bancaires de celle-ci. Cela permettra ainsi à la banque en ligne de déterminer la capacité de financement de l’entreprise emprunteuse. Les montants octroyés par ING Direct se situent entre 3.000 et 100.000 euros. Outre la rapidité dans son offre, ING Direct souligne également la transparence de cette dernière : elle s’engage à dévoiler absolument tous les frais qui y seront associés, et souligne qu’il n’y a aucun frais de remboursement anticipé.

ING Direct se tourne vers le professionnel

Avec cette offre Prêt Pro Direct, la banque en ligne ING Direct fait un pas supplémentaire vers les entreprises. Pour autant, son offre de crédit n’est pas totalement complète en France : elle n’offre pas de crédit à la consommation, au plus grand détriment de certains clients qui s’en plaignent sur son Web Café. La banque en ligne s’avère néanmoins très compétitive sur les crédits immobiliers avec des taux qui sont bien en deçà de la concurrence. Si aucun taux n’est affiché pour son offre Prêt Pro Direct, ING Direct sera probablement une nouvelle fois très compétitive sur son offre.

Si elle est parvenue à conquérir plus d’un million de clients en France, c’est parce que la banque offre aujourd’hui des conditions particulièrement bonnes pour y déposer son argent. Outre la transparence (et la gratuité) sur les frais bancaires, ING Direct offre à ses clients une carte bancaire Mastercard Gold et un accès à des services de qualité tels que son excellente assurance-vie ING Direct, ou encore son crédit immobilier. En guise de bienvenue, les clients bénéficieront d’une prime de 80 euros qu’ils pourront toucher sous condition qu’ils domicilient une partie de leurs revenus dans l’établissement.

