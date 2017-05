ING Direct : la prime de bienvenue de 80€ est de retour !

Avec l’arrivée de nouveaux acteurs on ne peut plus compétitifs comme Orange Bank ou Carrefour Banque, ING Direct se montre à nouveau très généreuse envers ses nouveaux clients. Et pour cause, la prime de bienvenue ING Direct (cf notre avis ING Direct ici) qui était pendant quelques semaines descendue à 50 euros vient de remonter à 80 euros. La conquête de nouveaux clients n’est pas prête de s’arrêter…

Le retour d’une prime tant appréciée

Pendant très longtemps, la banque en ligne ING Direct était alignée sur ses différentes concurrentes au niveau de l’offre de bienvenue. Cette dernière était de 80 euros partout, sauf chez Monabanq qui se démarque, comme à son habitude. Malheureusement pour les nouveaux clients, au mois d’avril et de mai, la prime avait été abaissée à 50 euros. Nous n’en connaissons pas la raison exacte, mais les taux bas et les nécessités de réductions de coûts constants doivent très certainement être à l’origine de cette baisse de 30 euros de la prime de bienvenue ING Direct.

Face au constat fort probable d’une baisse de son attractivité (face à une concurrence qui a toujours des offres à 80 euros voire plus), ING Direct vient de remonter son offre de bienvenue à 80 euros pour le plus grand bonheur des nouveaux clients. Cette offre, en vigueur jusqu’au 27 juin 2017 sera valable pour toute première ouverture d’un compte courant chez le numéro 2 français de la banque en ligne. Rappelons que le compte courant ING Direct est entièrement gratuit à condition de satisfaire à l’exigence de revenu minimal qui est de 1.200 euros par mois. Notez également que ces 1.200 euros (au minimum) devront être déposés chaque mois sur votre compte.

La pression des nouveaux entrants

Ce petit retour en arrière de ING Direct sur son offre de bienvenue à 80 euros s’explique très certainement également par l’arrivée de deux nouveaux acteurs très compétitifs. En effet, entre Carrefour Banque et son compte courant à 1€ par mois ou Orange Bank et son compte courant gratuit sans condition de revenu, il y a de quoi avoir quelques frayeurs. Et pour cause, Orange Bank, qui sera lancée le 6 juillet prochain, compte véritablement révolutionner le marché à l’instar de ce qu’avait fait Free sur le marché des télécoms. Afin de faire face à ces nouveaux acteurs et conserver sa place très dominante sur le marché, ING Direct a donc été, très certainement, amenée par la force des choses à remettre son offre de bienvenue de 80 euros.

Dans la catégorie des banques en ligne qui essayent de réduire un peu leurs offres de bienvenue, on peut également citer BforBank. Bien que cette dernière n’ait pas touché aux 80 euros de l’offre de bienvenue pour l’ouverture d’un compte courant, elle a cependant enlevé les 50 euros supplémentaires si vous ouvrez également un livret d’épargne.

Visiter ING Direct