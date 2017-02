ING Direct revoit son offre sur le livret épargne à la baisse

ING Direct, la banque en ligne numéro 1 en France, a récemment annoncé vouloir désormais privilégier la qualité à la quantité. L’objectif se tourne désormais vers la fidélisation de ces derniers. En parallèle, l’établissement a légèrement baissé le taux promotionnel sur son Livret Epargne Orange : ce dernier offre un rendement de 2.00% pendant les deux premiers mois, contre 2.50% jusqu’à présent.

Un tournant stratégique marqué

ING Direct a longtemps mis l’accent sur l’acquisition de nouveaux clients, et c’est ce qui lui a permis de franchir le cap symbolique du million de clients bien avant toutes ses concurrentes. Forte de ses 17 ans d’expérience, la banque en ligne leader en France désire désormais fidéliser ces derniers afin de générer une clientèle véritablement active. En effet, tout client inactif représente d’importants frais pour l’établissement, ce qui met actuellement en péril son modèle économique.

C’est entre autre pour cela que ING Directe exige désormais un salaire minimum de 1.200 euros nets mensuels qui sont à placer sur votre compte dans l’établissement (principe de la domiciliation). Une pratique qui n’est pas encore répandue chez toutes ses rivales, mais qui pourrait bientôt devenir la norme.

La baisse du rendement du Livret Epargne ING Direct

Depuis le 22 février 2017, le rendement du Livret Epargne Orange pour les deux premiers mois suivants l’ouverture est ainsi passé de 2,5 à 2,00% brut. Ce taux s’applique dans la limite de 50.000 euros. Il faut quand même souligner qu’ING Direct est l’un des rares établissements bancaires (avec BforBank) à proposer un rendement promotionnel boosté sur les premiers mois, et c’est largement appréciable. C’est d’autant plus le cas quand on sait que le Livret A est à 0,75% net, et que donc ING Direct fait un réel effort pour offrir un rendement séduisant à ses nouveaux clients.

Notez également qu’une fois les deux mois passés, le taux de ce livret passe à 0,20% brut (ce qui est malheureusement le plus bas du marché). En comparaison, Hello Bank offre un minimum de 0,8% sur son Livret Epargne (et jusqu’à 1,20% maximum). Malgré tout, l’offre de bienvenue pour toute ouverture d’un compte courant reste d’actualité chez ING Direct : si vous voulez profiter de 80 euros offerts, vous pouvez ouvrir un compte bancaire dans l’établissement bancaire. Sachez qu’aujourd’hui c’est l’un des meilleurs compromis au niveau de l’offre globale de service, ce n’est pas par hasard qu’il se positionne numéro un en France.

Les Livrets Epargne BforBank et Hello Bank sont plus attractifs

En comparaison, BforBank et Hello Bank continuent leurs opérations séduction avec des livrets épargne très attirants. Il faut avouer que ces deux banques en ligne ont tout pour plaire et qu’il serait dommage de passer à côté de leurs offres très compétitives. En l’occurence, BforBank vous propose un livret épargne rémunérant au taux de 3% brut pendant 2 mois dans la limite de 75.000 euros. Hello Bank ne propose pas une telle offre de bienvenue. En revanche, selon la somme placée sur votre livret, vous pourrez obtenir un taux allant jusqu’à 1,2% sans limite de plafond. N’hésitez pas à consulter notre comparatif de banque en ligne ou notre rubrique dédiée aux meilleurs livrets épargne pour avoir toutes les informations.