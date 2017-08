ING Direct n’impose pas toujours de condition de revenu

Avec Boursorama Banque, ING Direct est la seule banque en ligne à avoir dépassé le million de clients. Pour cela, elle a été obligée d’aller plus loin que de se contenter d’imposer une condition de revenu minimum mensuel pour ouvrir un compte. Les clients peuvent accéder désormais à l’offre ING Direct en plaçant de l’épargne chez elle, ou en payant pour un compte.

ING Direct et Boursorama se suivent

ING Direct et Boursorama Banque se suivent à la trace. Les deux plus grandes banques en ligne françaises ont adopté une stratégie assez similaire à tous les points. Pour le compte classique, ING Direct se distingue cependant légèrement : la banque impose une domiciliation de 1.200 euros de revenus pour offrir à son client un compte courant ainsi qu’une carte Gold Mastercard. Boursorama demande quant à lui 1.000 euros de revenus justifiés (et non domiciliés) pour offrir un accès à son compte courant ainsi qu’une carte Visa Classic.

En revanche, si le client souhaite une carte du même standing que la Gold Mastercard chez Boursorama (c’est-à-dire la Visa Premier), il devra justifier d’un revenu minimum de 1.800 euros. Aussi, ni Boursorama, ni ING Direct ne proposent de carte Visa Infinite (ou World Elite CB Mastercard) en raison du coût élevé de ce produit.

La solution avec de l’épargne

Si vous ne souhaitez pas justifier et domicilier d’un tel montant de revenu chez ING Direct, vous avez la possibilité de passer par un placement en épargne. En l’occurrence, ING Direct vous propose de placer 5.000 euros d’épargne sur son Livret Epargne Orange moyennant alors l’accès gratuit à un compte courant ainsi qu’une carte Gold de Mastercard. De cette manière, vous n’avez pas à justifier de revenu, et vous recevez un accès au même compte classique d’ING Direct. On notera que la banque offre actuellement un taux promotionnel très intéressant sur son livret d’épargne puisque 2% bruts annuels sont offerts pendant les 2 premiers mois suivant l’ouverture du livret. A la suite de ça, le taux retombe à son niveau habituel (0,1% brut).

La solution payante à 5 euros par mois

Sur l’année 2017, les français devraient payer en moyenne 193 euros de frais de gestion à leur banque, selon une étude récente. Autrement dit, le compte à 5 euros par mois d’ING Direct est toujours 3 fois moins cher qu’un compte dans un établissement traditionnel (notez que l’établissement traditionnel touche d’importantes commissions sur vos découverts, ce qui n’est pas le cas de la banque en ligne).

En payant 5 euros par mois à ING Direct, vous bénéficierez du compte courant classique et de l’ensemble des services qui sont proposés par l’établissement bancaire. Il ne faut pas comparer ce montant de frais à celui de Boursorama (1,50 euro mensuel pour le compte payant Boursorama Welcome) et Monabanq (2 euros de frais mensuel) étant donné qu’ING Direct offre une carte Gold de Mastercard. Les deux autres acteurs se contentent d’une carte classique, ce qui ne confère pas les mêmes avantages et garanties à son détenteur.

Vous pouvez en apprendre plus sur notre avis ING Direct ici !

