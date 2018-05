ING Direct sort le troisième volet de sa saga fantaisie

ING Direct s’appuie sur un troisième volet de sa saga « Human to Human Banking » pour promouvoir ses services. La banque en ligne mise ainsi sur une communication décalée à la télévision et sur les réseaux sociaux pour convaincre les français d’opter pour son offre, et rassurer le support client.

La banque met en lumière le support client

Pour rivaliser avec Monabanq qui mise beaucoup sur la relation avec les clients, ING Direct a lancé une saga publicitaire avec l’agence Rosapark qui met en avant la disponibilité du support client de la banque en ligne. Avec cette opération baptisée « Human to Human Banking », ING Direct veut ainsi mettre en lumière la relation existante entre ses conseillers et le grand public – pour rassurer par rapport à une offre bancaire « physique » traditionnelle.

Dans ce troisième volet que l’on peut retrouver sur les écrans jusqu’au 17 juin 2018, ING Direct en profite pour montrer l’implication de ses conseillers dans leur objectif de satisfaire la clientèle du groupe. Cette vidéo s’inscrit dans la continuité des deux vidéos précédentes que l’on a pu voir sur les écrans depuis le début de l’année, et qui cumulent des millions de vues.

Dans cette nouvelle vidéo, le ton du dialogue est décalé puisque le client, en plein shopping, sollicite son conseiller pour savoir si un achat risque de le mettre dans le rouge. Le tout est filmé dans un univers de l’Heroic Fantasy qui ne va pas sans rappeler les épisodes précédents de la saga de la banque néerlandaise. ING Direct offre la possibilité à ses clients de contacter ses conseillers sur des plages horaires élargies, du lundi au vendredi de 8h à 21h, et le samedi de 8h à 18h.

ING Direct en profite également pour mettre en avant la possibilité de consulter en temps réel ses opérations directement depuis son application mobile. C’est la nouvelle carte bancaire ING Direct, disponible depuis presque une année, qui offre cette possibilité au million de clients de l’établissement. La banque en ligne est aujourd’hui l’une des seules à proposer cette fonctionnalité, et montre ainsi son esprit innovant.

Ci-dessous, le troisième volet de la saga ING Direct :

ING Direct travaille son offre bancaire

ING Direct est la deuxième plus grande banque en ligne française. Longtemps sur la première marche du podium, elle a finalement cessé la course avec Boursorama Banque pour se concentrer sur la fidélisation de ses clients existants. Elle a depuis étoffé son offre bancaire (crédit immobilier, assurance-vie, compte courant, bourse), et a travaillé assidûment sur son support client. Ce dernier a obtenu en 2017 et 2018 le Prix Excellence Client – récompense similaire au trophée du « Service Client de l’Année » (qui a lui été remporté par la banque en ligne Monabanq) – qui illustre l’efficacité de ses conseillers clientèle.

Pour continuer d’engranger de nouveaux clients, ING Direct a conservé son généreux bonus de 80 euros offert en guise de cadeau de bienvenue pour toute ouverture de compte courant. Celui-ci sera accessible uniquement aux clients qui pourront domicilier un revenu mensuel de 1.200 euros dans l’établissement.

ING Direct est aujourd’hui la seule banque en ligne à imposer la « domiciliation » des revenus pour offrir un compte courant gratuit, pendant que les autres acteurs se contentent d’un simple « justificatif ». Cela force le client à rapidement migrer une partie de son salaire dans l’établissement et maintenir un compte actif et gratuit, ce qui est assez engageant lorsque l’on souhaite simplement tester une banque « en ligne ». Il faut quand même souligner qu’ING Direct est présente depuis plus de 20 ans en France, et qu’elle possède toute l’expérience nécessaire pour offrir des services bancaires sur internet de très grande qualité. A noter qu’une carte bancaire Gold Mastercard est également offerte à tous les clients de la banque.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’offre ING Direct en allant sur le site officiel de l’établissement ici :

Visiter le site