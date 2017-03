Investir dans le PEL demeure toujours aussi intéressant

Malgré son très faible rendement de 1% brut, le Plan Epargne Logement (PEL) demeure un placement très intéressant pour les investisseurs en quête de placement 100% sûr. Pourtant, de plus en plus de personnes lui tournent le dos. Son attractivité à long terme devrait convaincre les parents d’investir dans un tel livret pour assurer la future acquisition immobilière de leur enfant via un accès simplifié aux prêts.

Beaucoup de contraintes pour un faible rendement

Au premier août dernier, le taux du PEL a été abaissé à 1% brut par an. Cela signifie un rendement net de 0,845% une fois les prélèvements de la CSG-CRDS payés. Face à un tel taux, on peut comprendre que de plus en plus de personnes lui tournent le dos et s’orientent vers des placements plus rémunérateurs. Il faut surtout dire que les différentes conditions qui y sont associées peuvent démotiver plus d’une personne. Vous devez en effet verser un minimum de 225 euros à l’ouverture, puis créditer au minimum 540 euros par an (45 euros par mois) pendant les deux premières années pour toucher vos intérêts définitivement. Si vous souhaitez demander un prêt immobilier, 4 ans sont en moyenne exigés…

Tout cela pour offrir un taux pour le prêt immobilier tout sauf compétitif. En effet, il est en moyenne de 2,2% face à une moyenne nationale de 1,4% sur 15 ans. D’ici 15 ans, les experts estiment que ce taux devrait augmenter suite à la remontée attendue des taux d’intérêt qui sont actuellement à un niveau historiquement bas. Notez que le calcul des taux des prêts immobiliers sont en partie indexé sur le taux d’emprunt d’Etat. Ce dernier ayant une véritable tendance à la hausse ces derniers mois, on devrait logement voir le taux des crédits immobiliers augmenter.

Partant de ce principe, il est peut être intéressant d’ouvrir un Plan Epargne Logement à l’heure actuelle pour votre enfant. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’être majeur pour disposer d’un tel compte. Cela lui permettra de commencer à se former une épargne dès maintenant et bénéficier d’un taux connu dès maintenant pour son futur emprunt immobilier dans quelques années. Notez que plus vous verserez d’argent sur votre PEL, plus le prêt futur associé pourra être important.

Plus vous placez, vous important sera votre prêt

Le fonctionnement est assez simple. Si vous vous contentez de créditer votre PEL du montant minimum, soit 225 euros à l’ouverture puis 45 euros par mois, alors vous ne pourrez espérer qu’un prêt de 9.673 euros remboursable sur 15 ans. Cela correspondant à une mensualité de 63,14 euros, frais d’assurance non compris. Si vous voulez pouvoir profiter du crédit immobilier maximum de 92.000 euros, deux options s’offrent à vous. Soit vous déposer 225 euros lors de l’ouverture puis créditez 460,61 euros par mois pendant 10 ans, soit vous placez 24.607 euros à l’ouverture et versez 45 euros par mois sur la même période. Au final, cela vous permettra d’obtenir le prêt de 92.000 euros et vous paierez 600,54 euros par mois pour le rembourser sur 15 ans.

Point important à savoir, le PEL offre une durée maximale d’épargne de 10 ans. Cependant, vous pouvez souscrire un prêt 16 ans après l’ouverture. Entre la 10ème et la 15ème année, vous ne pouvez plus rien verser sur votre compte mais vous touchez encore les intérêts. S’ajoute en suite une dernière année pendant laquelle votre PEL est fermé mais vous pouvez encore attendre ces 365 jours avant de contracter un prêt immobilier.

Les banques en ligne simplifient l’accès au crédit immobilier

Autre véritable alternative, vous pouvez vous tourner vers les banques en ligne pour les crédits immobilier. Presque toutes en proposent à l’heure actuelle et les taux sont beaucoup plus compétitifs que la moyenne du marché. Le réel avantage réside certainement dans la simplicité d’obtention d’un prêt immobilier dans ces établissements. En effet, quasiment toutes les banques en ligne vous donnent une réponse de principe dans les 5 minutes suivant le remplissage du formulaire. Hello Bank propose un taux sur mesure que vous pouvez très facilement simuler depuis son site internet. Selon les critères rentrés (revenus, durée du prêt, charges,…) vous aurez un taux personnalisé. En comparaison, le crédit immobilier Boursorama Banque offre actuellement un taux de 1,69% TAEG annuel fixe sur 15 ans, assurance comprise. Attention, notez que dans cette banque en ligne, votre projet devra porter sur un montant minimum de 80.000 euros et s’étaler sur une durée comprise en 7 et 25 ans.

