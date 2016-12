Labo ING Direct : la parole est donnée aux internautes

Le Labo ING Direct est un portail internet sur lequel les internautes peuvent facilement dialoguer avec la banque et suggérer des améliorations pour son service. D’autres banques en ligne ont mis en place des initiatives similaires pour créer du lien avec un établissement dématérialisé.

ING Direct est la seule banque en ligne à compter plus d’un million de clients en France, et ce n’est pas pour rien. En effet, l’établissement bancaire qui est aussi le plus ancien sur le créneau est parvenu à nouer un contact de grande qualité avec les internautes. Cela passe notamment par une visibilité accrue sur les réseaux sociaux, mais également par son Web Café et sa section baptisée Labo ING Direct.

Propose des idées via le Labo ING Direct

La présentation ING Direct du Labo est claire : il s’agit d’un « espace d’échanges convivial où vous pouvez proposer vos suggestions et voter pour les meilleures idées ». La banque en ligne sollicite ainsi les internautes, et plus particulièrement ses clients, pour récupérer de bonnes idées sur les thématiques qui lui importe. Elle met l’accent sur 5 thématiques fortes, à savoir les produits bancaires (livret épargne, crédits, bourse), le site internet et les applications mobiles, la banque de demain ou encore son fameux Web Café.

Dans ses règles d’utilisation, ING Direct demande aux internautes de soumettre leurs idées sur le Labo ING Direct, en vérifiant bien qu’elle n’a pas déjà été soumise sur leur site internet. Pour cela, un petit moteur de recherche interne est mis à disposition pour s’assurer que cela n’a pas encore été fait. Dans le cas où une idée similaire aurait déjà été postée, les internautes sont invités à voter pour elle pour renforcer encore sa visibilité auprès de la marque ING.

Mais ING Direct, ce n’est pas seulement un Labo et un Web Café pour animer la communauté. C’est également l’une des toutes meilleures banques en ligne du marché. Depuis quelques mois, elle subit la pression des nombreux acteurs du marché, mais s’adapte parfaitement bien à cela : on peut citer par exemple la prime de bienvenue de 80 euros qui a été réintroduite il y a quelques semaines, et qui a été prolongée jusqu’au milieu du mois de janvier 2017. Les crédits, livrets épargne et autres produits de bourse sont également extrêmement compétitifs, nous vous invitons à aller découvrir ING Direct directement ici :

