Le Compte Nickel Chrome attise la curiosité de 60’000 clients

En avril dernier, le Compte Nickel annonçait une nouvelle évolution plus premium : le Compte Nickel Chrome. Pour une cotisation annuelle de 50 euros (contre 20 euros pour le format standard), le client bénéficie ainsi d’une carte bancaire nominative et personnalisable avec des assurances pour le voyage et les achats en ligne incluses. Les premiers retours sur l’intérêt du public pour le Compte Nickel Chrome sont prometteurs.

1.000 clients Nickel Chrome en quelques heures

Alors qu’il est possible d’ouvrir un Compte Nickel Chrome (ou upgrader son compte) depuis mercredi matin, ce sont déjà 1’000 clients qui ont franchi le pas. Au total, ce sont également 60’000 clients déjà titulaires d’un compte Nickel qui ont demandé à être sollicités (et qui le seront sous peu) pour le lancement de cette nouvelle offre haut de gamme.

Alors que l’objectif de l’établissement est de convertir 10 à 20% des clients existants (soit 90’000 à 180’000 personnes), cela paraît tout à fait possible. Cette année également, le Compte Nickel pourrait passer le million de clients grâce à cette nouvelle offre qui pourrait séduire une cible encore plus large. Pour bénéficier du Compte Nickel Chrome, il faut tout d’abord s’acquitter de la cotisation annuelle de 20 euros pour le compte et rajouter ensuite 30 euros pour la carte bancaire. Cette dernière est nominative et personnalisable en plusieurs couleurs.

Au niveau des assurances, on retrouve les mêmes que pour une carte Visa Premier : voyages, achats sur internet ou encore vol de portefeuille. En revanche, le Compte Nickel Chrome n’est pas encore à la hauteur d’une banque en ligne classique puisqu’on ne retrouve ni solution d’épargne, ni crédit. Il n’est pas non plus comparable à une solution comme N26 qui se présente comme une néo-banque.

Le virement instantané pour bientôt

Aujourd’hui, un virement prend environ 2 jours afin d’aller d’un compte à un autre. Cela pénalise un certain nombre de clients qui souhaitent créditer leur compte bancaire instantanément (seul moyen de créditer son compte chez Compte Nickel) afin de prévenir une dépense exceptionnelle connue. Pour cela, le Compte Nickel travaille sur une solution pour créditer son compte en temps réel, via une carte bancaire qui devrait voir le jour dans les mois à venir.

Ce service sera facturé 2% du montant transféré, ce qui n’est pas négligeable. D’ici à quelques mois, le virement instantané devrait arriver en Europe et permettra ainsi aux clients du Compte Nickel (et du Compte Nickel Chrome) de ne plus avoir à payer 2% de commission pour un virement qui doit être réalisé rapidement.