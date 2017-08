La livraison d’espèces Boursorama à domicile jusqu’à 5.000€

Une banque en ligne, c’est tout sauf une perte d’avantage comparée à une banque traditionnelle. En effet, Boursorama Banque propose un nombre de services impressionnant, dont, entre autre, le service de livraison d’espèces à domicile. Que vous vouliez des euros ou des devises, vous allez avoir la possibilité de vous les faire livrer chez vous ou sur votre lieu de travail. Découvrez le service de livraison d’espèces à domicile chez Boursorama Banque.

Faites vous livrer de 500 à 5.000 euros avec la livraison d’espèces Boursorama

Si vous avez un besoin important de liquidités, Boursorama Banque a la solution qu’il vous faut. En effet, vous avez la possibilité de vous faire livrer des espèces en euros ou en devise directement sur votre lieu de travail ou à domicile. Cela peut être très pratique, par exemple, si vous partez à l’étranger. En effet, vous aurez un taux de change très intéressant ainsi que certains conseils utiles sur votre destination.

Pour commander, rien de plus simple. En effet, vous n’avez qu’à vous rendre sur votre espace client, puis sélectionner « commande de devises » ou « commande d’euros ». Dans le premier cas, vous pouvez demander une livraison à partir de 500 euros jusqu’à 5.000 euros. Dans le second cas, il faudra une livraison d’un montant minimum de 500 euros avec le même plafond. Appuyez en suite sur « commander » et validez votre commande une fois que vous aurez validé votre adresse.

En général, les horaires de livraison sont compris entre 9h et 17h mais il est possible de les modifier légèrement si vous n’êtes pas disponibles. Vous avez la possibilité de vous faire livrer sur votre lieu de travail ce qui constitue un avantage considérable. Notez que vous vous ferez livrer par porteur uniquement pour les départements 91, 92, 93, 94, 95, 78, 75 et 59. La livraison est alors de 24 à 48h maximum. Partout ailleurs en France, la livraison se fait par voie postale avec une assurance couvrant la valeur de votre enveloppe donc vous ne risquez rien en cas de perte de votre colis. Dans ce cas de figure, le temps de livraison est compris entre 48 et 72h.

Laissez une autre personne réceptionner

Il est possible de laisser une autre personne réceptionner votre argent tant qu’elle dispose des pièces suivantes :

Sa pièce d’identité

Votre pièce d’identité

Une procuration manuscrite sur laquelle il est écrit que vous êtes autorisé à réceptionner le colis

Malheureusement, contrairement à des très nombreux services chez Boursorama Banque, ce service très utile n’est pas gratuit. En l’occurence pour toutes les deviser étrangères, vous devrez payer entre 17 et 34€ de frais selon le montant commandé. Pour les euros, le montant est fixe et est de 17 euros. Dans tous les cas, il rend un vrai service et c’est largement apprécié. Aucun autre établissement bancaire en ligne n’en fait de même, ce qui est dommageable pour elles.

