Le Livret A continue sa belle ascension en février 2017

Le livret A ne semble pas vouloir s’arrêter dans sa croissance depuis trois mois. En effet, en février, la collecte nette du livret préféré des Français s’est encore élevée à 1,39 milliard d’euros d’après les données fournies par la Caisse des Dépôts. Les épargnants ne cessent d’épargner des montants toujours plus importants afin de se prémunir de certains aléas de la vie ou pour mettre de l’argent de côté pour leurs descendants.

2017 sourit particulièrement au Livret A

Malgré son faible taux net de 0,75% et son plafond à 22.950 euros, le Livret A ne cesse de séduire les Français qui y placent toujours plus d’argent. En février 2017, ce placement a ainsi inscrit son troisième mois d’affilé de collecte positive avec 1,39 milliard d’euros. Son petit cousin, le LDD affiche des résultats semblables dans de plus petites proportions. En effet, la récolte nette a été de 140 millions d’euros sur le Livret de Développement Durable.

Quand on sait que entre le début d’année et fin février 2016, ces deux livrets enregistraient une décollecte nette de 1,76 milliard d’euros, les 4,8 milliards d’euros de collecte nette de 2017 sont d’autant plus impressionnants. Au final, l’encours total sur ces deux placements a atteint la barre de 365,7 milliards d’euros. On peut expliquer les mauvais résultats de 2016 par la baisse du taux du Livret A sous les 1% durant l’été 2015. Cela s’est traduit, dans les mois suivants, par un retrait massif des épargnants Français afin de manifester leur mécontentement face à cette baisse. L’année 2016 a donc connu des difficultés assez notables. 2017 a commencé sur les chapeaux de roue en affichant une collecte nette de 3,27 milliards d’euros pour le Livret A.

Le Livret A reste toujours intéressant

Bien que son taux ne soit que de 0,75% net, cela reste malgré tout intéressant pour des épargnants cherchant avant tout la sécurité. Les banques en ligne proposent toutes des assurances vie dont le rendement a baissé ces derniers mois du fait des taux d’intérêt historiquement bas. Ces dernières offrent toujours un rendement supérieur au Livret A mais sont associés à un risque nettement plus important pour les investisseurs. Le livret préféré des Français reste donc un placement refuge pour les nombreuses personnes averses au risque. De surcroit, le taux est assuré de rester à ce niveau jusqu’en août 2017, ce qui confère aux épargnants une certaine sérénité sur les rendements futurs.

Si vous recherchez des placements plus rémunérateurs, il reste bien entendu de très nombreuses solutions. Nous avons cités plus haut les Assurance Vie, mais la bourse peut également être une excellente solution. Dans ce domaine, les meilleures offres se trouveront chez Fortuneo ou chez Boursorama Banque avec des frais de courtage très compétitifs. Si vous désirez un placement sûr et également très intéressant (bien que moins rémunérateur que la bourse), les différents livrets d’épargne comme Livret Hello + de Hello bank! sont très populaires. Ce dernier vous offrira un taux de 1,2% brut sans aucune limite de plafond. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la banque en ligne BNP Paribas pour davantage d’informations.

Source : CDC