Le livret A va-t-il laisser sa place au PEL en 2017 ?

Le PEL, plan épargne logement, jouit d’une collecte positive mois après mois et séduit de plus en plus de clients. Alors que le Livret A connait un ralentissement assez marqué, l’écart entre ces deux placements se réduit à vue d’oeil…D’ici quelques mois le Plan Epargne Logement pourrait donc prendre la place de numéro 1 et devenir le livret préféré des français.

2017 va nous réserver de nombreuses surprises. La première sera peut-être la fin de la domination du Livret A sur le marché des livrets d’épargne. En effet, les français ont de plus en plus d’argent sur le Plan Epargne Logement qui pourrait détrôner le Livret préféré des français d’ici quelques mois. Les dernières statistiques fournies par la Banque de France nous invitent fortement à croire à cette hypothèse. En effet, 734 millions d’euros ont été collectés en novembre 2016 et ce, malgré le passage de son taux à 1% qui a entraîné un léger ralentissement dans les dépôts…

Entre le 1er janvier et le 1er décembre 2016, le PEL a ainsi récolté 13,3 milliards d’euros (en comparaison, 17,8 milliards d’euros avaient été récoltés en 2015). Afin de vous donnez une idée, sachez que sur la même période, le Livret A n’a récolté que 1,1 milliard d’euros…

Une avance de moins en moins importante pour le Livret A

En termes d’encours, bien entendu, l’écart entre le PEL et le Livret A se réduit à vue d’oeil. A la fin de l’année 2015, 255,9 milliards d’euros se trouvaient sur le Livret A contre 240 milliards pour le PEL ce qui représente un écart de 15,9 milliards d’euros. En juillet 2016, cet écart n’était plus que de 7 milliards et même 3,8 milliards en novembre 2016. Bref, le PEL rattrape à grands pas son principal concurrent. A l’heure actuelle, le Livret A et son taux de 0,75% net par an parvient à conserver son titre de Livret préféré des français, mais pour combien de temps ? Notez que Hello Bank et Boursorama Banque sont les deux seules banques en ligne à proposer le PEL. Le plafond est fixé à 61.200 euros et le taux est désormais de 1%.

Visiter Hello Bank

Les intérêts vont faire gonfler les deux Livrets en décembre

Les données de décembre 2016 ne sont pas encore sorties mais il est sûr que l’écart va encore davantage se réduire. En effet, d’après la Banque de France, le rendement moyen actuel des Plans Epargne Logement est de 2,74% brut (2,30% net). Bien que le taux soit désormais de 1% pour toute nouvelle ouverture de compte, les anciens PEL continuent de rémunérer au taux en vigueur lors de l’ouverture du plan. En décembre, les encours sur le PEL devraient donc augmenter de 5 milliards d’euros une fois les intérêts versés. L’année 2016 devrait donc finir sur un total d’environ 258 milliards d’euros sur le PEL.

Le Livret A, avec son taux de 0,75% va également connaître une hausse de ses encours, mais à un rythme inférieur à celui du PEL. Environ 2 milliards d’euros devraient ainsi être ajoutés.

Au final, si le Livret A a réalisé une décollecte et que le PEL a eu une collecte positive, il pourrait y avoir un changement dans le classement dès janvier 2017. Notez malgré tout que ce ne serait pas la première fois que cela arrive. En effet, avant la crise des subprimes, en 2008, le PEL était déjà devant le Livret A.