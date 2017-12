Le Livret A repasse légèrement dans le vert en novembre

Alors que les mois de septembre et d’octobre ont vu la collecte nette du Livret A passer dans le rouge vif, le mois de décembre est plus agréable. En effet, ce sont 130 millions d’euros qui ont été rajoutés au courant du mois de novembre 2017 aux encours actuels sur le livret d’épargne préféré des français. Le Livret Développement Durable enregistre un troisième mois de décollecte consécutif.

La Caisse des Dépôts et Consignations vient de publier les chiffres concernant le Livret A et le LDDS. Si le Livret A enregistre une (timide) collecte positive, ce n’est pas le cas du LDDS qui enregistre une (timide) décollecte de 100 millions d’euros.

Alors que le Livret A a enregistré une décollecte nette de 1,6 milliard d’euros au courant du mois d’octobre, il revient dans le vert pour le mois de novembre avec une collecte positive de 130 millions d’euros. Les neufs premiers mois de l’année 2017 ont quant à eux, tous enregistré une collecte positive. Du côté du LDDS, cela fait maintenant 3 mois que la collecte est dans le rouge. Les neufs premiers mois de l’année avaient cependant enregistré un afflux positif d’épargne, ce qui lui permettra probablement de boucler l’année 2017 dans le vert.

372,9 milliards d’euros d’encours

Sur les 11 premiers mois de l’année 2017, ce sont donc 10,6 milliards d’euros qui ont été collectés sur le Livret A. Une performance bien plus séduisante que pour l’année 2016 où seulement 1,12 milliard d’euros avaient été collectés sur la même période. Quant au LDDS, la collecte nette sur les 11 premiers mois de l’année s’élève à 1,42 milliard d’euros.

C’est nettement mieux que l’année précédente, où celui-ci avait enregistré une décollecte de 1,29 milliard d’euros sur la même période. Au total, ce sont donc 372,9 milliards d’euros d’encours qui sont placés sur le Livret A et le LDDS à la fin du mois de novembre 2017. Ce chiffre s’avère finalement être une belle performance quant on sait que ces deux placements ne rapportent plus grand chose. Le taux d’intérêt du Livret A a été fixé pour les deux prochaines années à 0,75% net, ce qui ajusté à l’inflation (>1%), offre un rendement réel négatif. Pour compenser, certains établissements bancaires offrent un livret épargne plus généreux allant jusqu’à 1% comme chez Hello bank!.