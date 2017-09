Livret Epargne Monabanq : 3% pendant 2 mois, c’est exceptionnel !

Monabanq n’est pas l’une de nos banques en ligne favorites pour rien. En effet, elle se montre extrêmement accessible grâce à son absence totale de revenu minimum exigée pour ouvrir un compte courant. Mieux encore, elle se positionne comme une référence lorsque l’on parle d’épargne. En effet, afin de promouvoir sa très belle offre, elle vient de lancer un taux gonflé sur son livret épargne : 3% pendant 2 mois dans la limite de 20.000 euros.

Un taux exceptionnel pendant 2 mois

Monabanq attaque la rentrée sur les chapeaux de roues. En effet, à compter du 4 septembre 2017 et jusqu’au 5 décembre 2017 (la demande d’ouverture devra, quant-à-elle être faite avant le 5 novembre 2017), toute première ouverture d’un livret épargne vous permettra de profiter d’un taux exceptionnel de 3% brut par an pendant deux mois. Cependant, notez tout de suite que, contrairement au livret d’épargne classique Monabanq, vous serez limités sur vos dépôts. En effet, seulement 20.000 euros pourront profiter de ce taux boosté…ce qui est déjà pas mal du tout ! En effet, les leaders du marché comme Boursorama Banque ou ING Direct se montrent bien moins généreux.

Une fois la période de 2 mois passée, vous serez rémunérés au taux de 0,3% brut par an. Vous aurez la possibilité de placer un montant illimité sur votre livré, et ce, sans prendre le moindre risque. Si vous voulez placer 1 million d’euros sur votre livret épargne Monabanq, cela est parfaitement possible ! Enfin, notez que, afin d’ouvrir votre livret d’épargne et de profiter des 3% pendant 2 mois dans la limite de 20.000 euros, vous devrez effectuer un dépôt de 10 euros minimum…ce qui devrait être assez facile comme condition à remplir.

Monabanq, star de l’épargne

Monabanq ne se contente pas simplement de proposer un taux boosté pour attirer les clients vers son établissement. En effet, la banque en ligne du Groupe Crédit Mutuel peut également mettre en avant différents services d’épargne sur lesquels elle se démarque par rapport à la concurrence. On pense notamment au livret croissance qui va récompenser la fidélité des clients en augmentant le rendement, chaque année, de 0,1%, ou encore la carte qui épargne. Cette dernière vous permet, sur chacune de vos dépenses, de bénéficier d’un peu d’épargne, offerte par votre banque. Si vous consommez beaucoup, cela peut, à la fin de l’année, vous générer des intérêts intéressants.

Si vous voulez découvrir le compte bancaire Monabanq, vous bénéficiez actuellement d’un bonus de bienvenue pouvant aller jusqu’à 120 euros. Ce dernier se positionne au dessus de tous les concurrents de la banque en ligne comme Hello Bank!, ING Direct ou Boursorama Banque qui ne sont qu’à 80 euros et bien loin devant Fortuneo qui ne propose aucun bonus de bienvenue. Comme nous le disions en introduction, Monabanq est la seule banque en ligne à n’exiger aucune condition minimale de revenu. De fait, tout le monde peut y ouvrir un compte. Cependant, contrairement aux autres banques en ligne présentes dans notre comparatif 2017, elle ne propose pas de compte gratuit mais un compte à 2 euros par mois…ce qui reste tout à fait compétitif !

