Livret Epargne Orange : ING Direct gâte ses clients

Si vous cherchez un taux boosté pour votre épargne, ING Direct a vraiment la solution qu’il vous faut. En effet, la banque en ligne numéro 2 en France propose un taux exceptionnel de 2% pendant 2 mois dans la limite de 50.000 euros. Cela vous permettra de fructifier au mieux votre épargne sans prendre le moindre risque. Nous vous en disons davantage sur le Livret Epargne Orange de ING Direct.

Conditions du Livret Epargne Orange ING Direct

Comme tous les livrets d’épargne non réglementés des banques en ligne, le Livret Epargne Orange vous offre une rémunération en brut. Par conséquent, vous devrez payer des impôts et des prélèvements sociaux sur les intérêts que vous toucherez. Pendant les deux premiers mois, vous toucherez 2% brut annuel dans la limite de 50.000 euros. Tout excédent, dans la limite de 3 millions d’euros sera rémunéré au très faible taux de 0,1%.

Nous apprécions énormément l’effort que fait ING Direct pour proposer un taux boosté à ses clients à l’ouverture de leur livret. En revanche, par la suite, le taux connaît une dégringolade pour finir à 0,1%, un taux extrêmement faible de nos jours. Le seul avantage est que vous n’aurez absolument aucun risque à placer votre épargne sur ce livret et que vous vous assurez donc de retrouver toute votre épargne plus quelques dizaines, centaines, voire milliers d’euros d’intérêts.

Livret A et LDD pour de meilleurs rendements

Tout en restant dans des placements à risques 0, on peut également citer le Livret A et le LDD qui rémunèrent actuellement au taux net de 0,75%. Cela signifie que vous ne paierez aucun impôt, ni cotisation sociale sur vos intérêts versés. Si le Livret A est le livret préféré des Français avec 265 milliards d’euros d’encours, ce n’est vraiment pas un hasard.

En effet, son rendement est assuré et demeure assez correcte à l’heure actuelle. Tout comme le LDD, son inconvénient est son plafond très bas. En l’occurence, vous ne pourrez pas placer plus de 22.950 euros sur le Livret A et 12.000 euros sur le LDD.

Au final, vous trouverez forcément une solution d’épargne qui répondra à vos besoins chez ING Direct. Cela peut être les différents livrets, la bourse, l’assurance vie ou encore les différents fonds que vous propose la deuxième banque en ligne française. Ces derniers vous permettront d’avoir des rendements proches de 10% par an…très nettement supérieurs aux livrets que nous vous avons présentés dans cet article.

En ce moment, si vous voulez ouvrir un compte chez ING Direct, vous profiterez de 80 euros offerts directement crédités sur votre compte courant. Rendez vous sur son site officiel ou consultez notre avis détaillé pour de plus amples informations concernant la très large offre de ING Direct.

Visiter le site